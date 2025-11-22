शादीशुदा प्रेग्नेंट महिला का प्रेमी ने बेरहमी से किया कत्ल, दो साल के मासूम की मौजूदगी में वारदात

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली के इंदिरानगर वार्ड की रहने वाली मृतका प्रीति मौर्या पत्नी बाबूलाल मौर्य की हत्या चाकू से कई वार करके की गई। सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र के ही टेकघर नगर के रहने वाले दिलीप कुमार अग्रहरि ने की। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

यूपी के बस्ती में एक शादीशुदा गर्भवती महिला का कत्ल उसके प्रेमी ने कर डाला। महिला प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के भानपुर मार्ग पर स्थित लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के बगल में स्थित बाग में बड़ी बेरहमी से की गई। हत्या के वक्त मृतका का दो साल का बेटा भी वहां मौजूद था। हत्यारोपी प्रेमी वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गया।

बस्ती के एसपी अभिनंदन ने बताया कि सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली के इंदिरानगर वार्ड की रहने वाली मृतका प्रीति मौर्या (उम्र 27 वर्ष) पत्नी बाबूलाल मौर्य की हत्या चाकू से कई वार करके की गई। सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र के ही टेकघर नगर के रहने वाले दिलीप कुमार अग्रहरि ने की। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी के अनुसार मृतका प्रीति मौर्या शादीशुदा थी। उसका अफेयर काफी समय से आरोपी दिलीप कुमार अग्रहरि के साथ चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रीति गर्भवती थी और उस पर शादी करने का दबाव लगातार बना रही थी। लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं था।

इसीलिए उसने प्रीति को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। उसने प्रीति से संपर्क किया और उससे कहा कि शादी करने के लिए हम लोगों को घर से भागना होगा। तय हुआ कि वह सिद्धार्थनगर से रुधौली चली आए और यहीं से दोनों साथ कहीं भागकर शादी कर लेंगे। एसपी के अनुसार प्रीति अपने साथ दो वर्षीय बेटे को लेकर तय प्लान के तहत 19 नवम्बर की शाम बस से रुधौली चली आई। इधर, आरोपी दिलीप भी रुधौली पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज में उसका सबूत मिला है। बच्चे के साथ प्रीति को गिधार के पास स्थित बाग में ले गया। देर रात चाकुओं से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और भाग निकला। पुलिस टीम ने आरोपी दिलीप को शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे बांसी मार्ग पर आमी नदी के पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।

क्षत-विक्षत हालत में मिला था महिला का शव बांसी कोतवाली के इंदिरानगर वार्ड निवासी प्रीति मौर्या (27) की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए। साथ ही गले पर भी घाव पाया गया। गला रेतने के साथ ही उसको जान से मारने के लिए उसके पेट में चाकू घोंपा गया है। रुधौली के लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के पास खेत में गुरुवार की सुबह शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मामले में मृतका की सास की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। घटनास्थल पर पानी का बोतल, शराब की बोतल आदि बरामद की गई है।