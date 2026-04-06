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नाती-पोतों वाले बाबा को बुढ़ापे में इश्क करना पड़ा भारी, प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से की हत्या

Apr 06, 2026 11:11 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में एक बुजुर्ग को बुढ़ापे में इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। नैनी के धनुआ गांव में 2 अप्रैल की रात हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग हजारीलाल की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया।

नाती-पोतों वाले बाबा को बुढ़ापे में इश्क करना पड़ा भारी, प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से की हत्या

UP News: यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक बुजुर्ग को बुढ़ापे में इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। नैनी के धनुआ गांव में 2 अप्रैल की रात हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग हजारीलाल की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। हजारीलाल की हत्या आशनाई में हुई थी। उसकी 65 वर्षीय प्रेमिका के पति ने प्रतिशोध में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है।

धनुआ के रहने वाले हजारीलाल एक ठेकेदार के यहां बालू, गिट्टी की चौकीदारी करते थे। वहीं, दो अप्रैल की रात सोते समय उनकी हत्या कर दी गई थी। तीन अप्रैल की सुबह चारपाई पर खून से सना उनका शव पाया गया था। उनकी बेरहमी के साथ धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी। बेटे सोनू ने अज्ञात के खिलाफ नैनी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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8 साल से चल रहा था लव अफेयर

जांच में जुटी पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हत्यारे तक पहुंच गई और रविवार को धनुआ के रहने वाले 66 वर्षीय रामलाल को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल ने हत्या की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में रामलाल ने बताया कि उसकी पत्नी का लगभग आठ साल से हजारीलाल से अवैध संबंध था। इसी के चलते उसने हजारीलाल की हत्या की।

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70 वर्ष की उम्र में प्रेम कहानी से सभी अवाक

हजारीलाल की हत्या के बाद पुलिस के खुलासे से सभी हैरत में हैं। 70 वर्षीय हजारीलाल का भरा-पूरा परिवार है। बेटे-बहू ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े नाती-पोते भी हैं। इस उम्र में हजारीलाल का हम उम्र महिला से प्रेम संबंध होना हैरान करने वाला है। जिस किसी ने भी इस प्रेम कहानी को सुना अवाक रह गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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