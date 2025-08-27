a man who was brought back to life by the police lost the battle of life and died in the hospital after 5 days पुलिस ने जिसकी सांसें लौटाईं वो हार गया जिंदगी की जंग, 5 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa man who was brought back to life by the police lost the battle of life and died in the hospital after 5 days

पुलिस ने जिसकी सांसें लौटाईं वो हार गया जिंदगी की जंग, 5 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम

20 साल का विशाल मजदूरी करता था। 20 अगस्त की दोपहर वह दवाई लाने घर से गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर विशाल के साथ मारपीट कर दी थी। इस बात से आहत विशाल ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई थी लेकिन 5 दिन अस्पताल में जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। 

Ajay Singh संवाददाता, मेरठWed, 27 Aug 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
पुलिस ने जिसकी सांसें लौटाईं वो हार गया जिंदगी की जंग, 5 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम

यूपी के मेरठ के कसेरूबक्सर में फांसी लगाने वाला 20 साल का विशाल पांच दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद मौत से हार गया। 20 अगस्त की दोपहर परिजनों ने जैसे ही उसे फंदे पर लटके देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। डायल 112 पुलिस कर्मी पास ही थे और उन्होंने सीपीआर देकर विशाल की सांसें लौटा दी थी। इसके बाद उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उसने मौत से हार मान ली। परिजनों ने गमगीन माहौल में युवक का अंतिम संस्कार कर दिया।

कसेरूबक्सर में तालाब के पास दौलतराम परिवार के साथ रहते हैं। वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 20 वर्षीय विशाल भी मजदूरी करता था। 20 अगस्त की दोपहर विशाल दवाई लेने घर से गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर विशाल के साथ मारपीट कर दी थी। इस बात से आहत विशाल ने फांसी लगा ली थी।

ये भी पढ़ें:दीवार तोड़ सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक तक पहुंची पुलिस, CPR दे बचाई जान

परिजनों ने जैसे ही उसे फंदे पर लटके देखा तो डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास ही थे और तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने दीवार तोड़कर विशाल को फंदे से उतारा था और सीपीआर देकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया था।

ये भी पढ़ें:UP: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा, थानेदार का सिर फटा

परिजनों को जग गई थी विशाल की जिंदगी की उम्मीद

पुलिसकर्मियों द्वारा सीपीआर दिए जाने के बाद विशाल की सांसें लौट आई थी। परिजनों को पूरी उम्मीद थी कि विशाल स्वस्थ हो जाएगा। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पांच दिन से वह वेंटिलेटर पर था और डॉक्टर उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन मंगलवार को विशाल ने मौत के आगे हार मान ली और इस दुनिया को छोड़ गया। विशाल अपने परिवार में छह भाई-बहनों में सबसे छोटा था। वहीं, विशाल को सीपीआर देने वाले डायल 112 के पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सम्मानित किया था।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |