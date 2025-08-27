पुलिस ने जिसकी सांसें लौटाईं वो हार गया जिंदगी की जंग, 5 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम

20 साल का विशाल मजदूरी करता था। 20 अगस्त की दोपहर वह दवाई लाने घर से गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर विशाल के साथ मारपीट कर दी थी। इस बात से आहत विशाल ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई थी लेकिन 5 दिन अस्पताल में जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

यूपी के मेरठ के कसेरूबक्सर में फांसी लगाने वाला 20 साल का विशाल पांच दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद मौत से हार गया। 20 अगस्त की दोपहर परिजनों ने जैसे ही उसे फंदे पर लटके देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। डायल 112 पुलिस कर्मी पास ही थे और उन्होंने सीपीआर देकर विशाल की सांसें लौटा दी थी। इसके बाद उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उसने मौत से हार मान ली। परिजनों ने गमगीन माहौल में युवक का अंतिम संस्कार कर दिया।

कसेरूबक्सर में तालाब के पास दौलतराम परिवार के साथ रहते हैं। वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 20 वर्षीय विशाल भी मजदूरी करता था। 20 अगस्त की दोपहर विशाल दवाई लेने घर से गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर विशाल के साथ मारपीट कर दी थी। इस बात से आहत विशाल ने फांसी लगा ली थी।

परिजनों ने जैसे ही उसे फंदे पर लटके देखा तो डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास ही थे और तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने दीवार तोड़कर विशाल को फंदे से उतारा था और सीपीआर देकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया था।