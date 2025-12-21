Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA man was drunk and driving a car with a fake MLA with assembly pass
फर्जी विधायक का रौब झाड़ना पड़ा महंगा: शराब पीकर चला रहा था विधानसभा पास वाली गाड़ी, इनोवा सीज

कानपुर के अटल घाट पर चेकिंग के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शराब के नशे में धुत एक युवक विधानसभा का पास लगी गाड़ी से विधायक का रौब गांठता पकड़ा गया। जांच में न सिर्फ चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई, बल्कि विधानसभा पास के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े का भी पर्दाफाश हो गया।

Dec 21, 2025 08:26 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुऱ
यूपी के कानपुर को अटल घाट पर शराब के नशे में धुत होकर लखनऊ के नंबर और विधानसभा का पास लगी हुई गाड़ी चलाकर विधायक का रौब गांठना एक युवक को महंगा पड़ा। एडीएम सिटी के छानबीन करने पर युवक ने नोएडा विधायक के पास देने की बताकर एक लोगों से बात कराई। जांच की गई तो खुद को विधायक बताने वाला युवक नोएडा का सुनील चौधरी निकला। जो कि विधानसभा का चुनाव हार चुका है। तत्काल उसने फोन काटा और फिर उठाया ही नहीं। फिलहाल पुलिस ने चालक का मेडिकल कराकर गाड़ी को सीज कर दिया है। कार में लगे विधानसभा के पास की जांच कराई जा रही है।

अटल घाट पर शनिवार को डीएम, डीसीपी ट्रैफिक और एडीएम सिटी के नेतृत्व में चेकिंग हो रही थी। तभी लखनऊ का नाम नंबर UP32NE7348 लिखी और विधानसभा का पास लगी हुई इनोवा क्रिस्टा को रोका गया। गाड़ी चला रहे नोएडा के मनीष कुमार सिसौदिया की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई तो उनके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।

गाड़ी में विधानसभा के लगे पास की छानबीन एडीएम सिटी ने की तो चालक मनीष ने व्यक्ति को नोएडा का विधायक बताकर बात कराई। जब एडीएम सिटी ने विधायक बताने वाले युवक से बात की तो उसने फोन काट दिया। कई बार मिलाने के बावजूद फोन नहीं उठाया। छानबीन करने पर चालक मनीष ने बताया कि उसको नोएडा के सुनील चौधरी ने पास दिया था। वह 2022 में सपा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। वह हार गए थे। फर्जीवाड़ा खुलने के बाद तत्काल ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सीज करके मनीष को मेडिकल के लिए भेजा।

इस मामले में डीसीपी ट्रैपिक रवींद्र कुमार ने बताया कि युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसका मेडिकल कराया जा रहा है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है। विधानसभा के पास की जांच कराई जा रही है। ब्रीफ एनालाइजर की जांच में शराब की पुष्टि हुई है। वहीं, एडीएम डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि युवक ने विधायक की तरफ से विधानसभा का पास दिए जाने की बात बताई थी। जब फोन पर बात की गई तो विधायक बताने वाले युवक ने मोबाइल फोन काट दिया। चालक ने सपा से विधानसभा का चुनाव हारे सुनील चौधरी के विधानसभा पास देने की बात बताई है। जांच हो रही है। -डॉ. राजेश कुमार, एडीएम सिटी

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
