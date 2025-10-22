दौड़ते हुए महिला के गले से छीनी चेन, 12 घंटे बाद लंगड़ाते हुए पुलिस कस्टडी में आए नजर

संक्षेप: यूपी के उरई में पुलिस का बेहद फास्ट एक्शन देखने को मिला है। महिला के गले से चेन लूटने के दौरान दौड़ते हुए दिखाई दिए तीनों लुटेरे पुलिस की कस्टडी में लंगड़ाते हुए नजर आए हैं। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लंगड़ाते हुए लुटेरों का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

यूपी के उरई में दौड़ते हुए महिला के गले से चेन छीनकर भागे तीन लुटेरों को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही दबोच लिया है। चेन लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में चेन लूटने के दौरान दौड़ते हुए दिखाई दिए तीनों लुटेरे पुलिस की कस्टडी में लंगड़ाते हुए नजर आए हैं। घटना गोपालगंज स्थित मौनी मंदिर के पीछे कौशल मार्केट में मंगलवार रात 8 बजे हुई। तीन लुटेरे महिला का पीछा करते हुए पास आते हैं औक गले चेन खींच कर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में कैद होने के कारण ही पुलिस को तत्काल सफलता भी मिल गई।

बताया जाता है कि गोपालगंज की महेश्वरी देवी मंगलवार रात 8 बजे मौनी मंदिर जाने के बाद दूध लेने दुकान जा रही थीं। दीपावली का पर्व होने से ज्यादातर दुकानें बंद होने से रास्ता सुनसान था। इसी दौरान जब वह कौशल मार्केट से गुजर रही थीं। तभी तीन लुटेरों ने उनका पीछा किया। दौड़ते हुए महिला के पास आए। उनके गले से चेन छीनकर वापस जिधर से आए थे उधर ही भाग निकले।

अचानक हुए हमले से महिला घबरा गई। वह भी वापस अपने घर की तरफ भागी और मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद सर्विलांस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसमें तीनों युवकों के चेहरे साफ नजर आए। इसके बाद पुलिस व सर्विलांस टीम ने केस दर्ज कर 12 घंटे में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कस्टडी का भी एक वीडियो तीनों लुटेरों का सामने आया है। इसमें तीनों लंगड़ाते हुए नजर आए हैं।