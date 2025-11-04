पहले फ्रेंड फिर आठ युवकों ने ब्लैकमेल कर किया रेप, यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दरिंदगी

संक्षेप: यूपी के सिद्धार्थनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग से फ्रेंडशिप करके युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर संबंध बनाया। अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो को अपने आठ से ज्यादा दोस्तों में बांट दिया। सभी दोस्तों ने भी नाबालिग को ब्लैकमेल कर बारी-बारी से रेप किया।

यूपी के सिद्धार्थनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग से फ्रेंडशिप करके युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर संबंध बनाया। अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो को अपने आठ से ज्यादा दोस्तों में बांट दिया। सभी दोस्तों ने भी नाबालिग को ब्लैकमेल कर बारी-बारी से रेप किया। सात महीने तक जिसे जब मन चाहा नाबालिग को बुलाकर रेप करते रहे। ब्लैकमेलिंग से बुरी तरह परेशान होने के बाद नाबालिग ने अपने बड़ी बहन को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। घटना कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस की विवेचना में नौ युवकों का नाम सामने आया। आठ युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

नाबालिग की बड़ी बहन की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार उसकी छोटी बहन को एक युवक ने बहला फुसला कर नशीला पदार्थ खिला दिया। नाबालिक के बेहोश होने पर उससे संबंध बनाया और इसका वीडियो भी बना लिया। अश्लील वीडियो क्लिप को उसने अपने आठ से ज्यादा दोस्तों में बांट दिया। युवक के दोस्तों ने भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। जिसे जब मन करता नाबालिग को धमकी देकर बुलाता और रेप करता रहा। सात महीने तक नाबालिग युवकों की दरिंदगी का शिकार होती रही।

बुरी तरह परेशान होने पर नाबालिग ने अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन ने तत्काल मामले की शिकायत पुलिस में की। आरोप है कि पुलिस ने भी समझौते का दबाव बनाया। इसके बाद बहन ने अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फास्ट हुई और आठ नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसमें जुनैद, हलीम उर्फ हरमैन, मुमताज उर्फ कमर, रैयान, शादाब, हकीक, जैद, सिराजुद्दीन को नामजद किया गया है। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष विपिन प्रकाश सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।