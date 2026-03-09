फोन पर पत्नी से हुए झगड़े में गुस्से से बेकाबू हुआ पति, ब्लेड से काट लिया अपना ही गला

एक निमंत्रण में शामिल होने आये युवक का फोन पर अपनी पत्नी से झगडा हो गया। पति गुस्से से इस कदर हो बेकाबू हो गया कि उसने अपना ही गला ब्लेड से काट लिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के लिए उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावां कस्बे में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक युवक ने फोन पर पत्नी से हुए झगड़े बाद ब्लेड से अपना ही गला काट लिया। खून से लथपथ युवक को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक रंजीत पुत्र राम प्रसाद निवासी बतौना थाना नगराम जनपद लखनऊ, जो कि अपनी किसी रिश्तेदारी में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कस्बे में आया हुआ था। रविवार की रात फोन पर उसकी पत्नी से उसकी कुछ कहासुनी हो गई, कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई की फोन पर ही वह अपनी पत्नी से विवाद करने लगा, विवाद होने के पश्चात पति के द्वारा फोन काट दिया गया, और इस विवाद से आहत होकर उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया।