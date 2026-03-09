Hindustan Hindi News
फोन पर पत्नी से हुए झगड़े में गुस्से से बेकाबू हुआ पति, ब्लेड से काट लिया अपना ही गला

Mar 09, 2026 01:13 pm ISTAjay Singh संवाददाता, रायबरेली
एक निमंत्रण में शामिल होने आये युवक का फोन पर अपनी पत्नी से झगडा हो गया। पति गुस्से से इस कदर हो बेकाबू हो गया कि उसने अपना ही गला ब्लेड से काट लिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के लिए उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावां कस्बे में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक युवक ने फोन पर पत्नी से हुए झगड़े बाद ब्लेड से अपना ही गला काट लिया। खून से लथपथ युवक को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार एक निमंत्रण में शामिल होने आये युवक का फोन पर अपनी पत्नी से झगडा हो गया। झगड़े के दौरान पति गुस्से से इस कदर हो बेकाबू हो गया कि उसने अपना ही गला ब्लेड से काट लिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के लिए उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक रंजीत पुत्र राम प्रसाद निवासी बतौना थाना नगराम जनपद लखनऊ, जो कि अपनी किसी रिश्तेदारी में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कस्बे में आया हुआ था। रविवार की रात फोन पर उसकी पत्नी से उसकी कुछ कहासुनी हो गई, कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई की फोन पर ही वह अपनी पत्नी से विवाद करने लगा, विवाद होने के पश्चात पति के द्वारा फोन काट दिया गया, और इस विवाद से आहत होकर उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया।

उक्त युवक के द्वारा उठाए गए इस कदम के पश्चात आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों के द्वारा तत्काल उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंचाया गया। जहां मौजूद चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद सकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग पति-पत्नी के झगड़े के इस तरह के घातक अंजाम पर आश्चर्य जता रहे हैं।

