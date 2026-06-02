कार से जा रहे शख्स ने पुल से नदी में कूदते देखी लड़की, एक फोन और सुबह-सुबह मचा कोहराम
आमी नदी में छलांग लगाकर जान देने वाली लड़की की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र के सैरों गांव के रहने वाले राजेश यादव की 21 वर्षीय बेटी के रूप में हुई। घटना से लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। परिवारीजनों का कहना है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर नीलू ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए मार दिया था।
UP News : जरा सोचिए कि आप सुबह-सुबह शहर के बाहर एक नदी के ऊपर पुल से गुजर रहे हों। उस वक्त वहां ट्रैफिक न के बराबर हो और तभी आप किसी को पुल से नदी में छलांग लगाते देखें। ऐसा ही कुछ मंगलवार को गोरखपुर के एक शख्स के साथ हुआ जिसने खजनी थाना क्षेत्र के छताईं पुल से सुबह-सुबह 21 साल की एक लड़की को आमी नदी में छलांग लगाते देख। उस शख्स ने तत्काल कार रोकी और इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद ऐक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और तैराक युवकों की मदद से लड़की की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद दोपहर में लड़की का शव नदी से बरामद कर लिया गया।
आमी नदी में छलांग लगाकर जान देने वाली लड़की की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र की हरनहीं चौकी अंतर्गत सैरों गांव के रहने वाले राजेश यादव की 21 वर्षीय बेटी नीलू यादव के रूप में हुई। घटना से लड़की के परिवार में कोहराम मच गया है। परिवारीजनों का कहना है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर नीलू ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए मार दिया था। इसके बाद पिता ने उसे फटकार लगाई थी। इस बात से आहत होकर वह रात भर नाराज रही और भोजन भी नहीं किया।
मंगलवार सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकली और छताईं स्थित आमी नदी पुल पर पहुंची और रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। उसी समय कार से खजनी की ओर जा रहे एक स्थानीय युवक ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खजनी पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों और तैराक युवकों की मदद से युवती की तलाश शुरू की गई, लेकिन नदी में जलकुंभी, अधिक होने के कारण खोज अभियान में कठिनाई आई। इसके बाद एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया।
SDRF ने एयरबोट से चलाया सर्च ऑपरेशन
एसडीआरएफ ने एयर बोट की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब एक बजे युवती का शव नदी से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें