कार से जा रहे शख्स ने पुल से नदी में कूदते देखी लड़की, एक फोन और सुबह-सुबह मचा कोहराम

आमी नदी में छलांग लगाकर जान देने वाली लड़की की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र के सैरों गांव के रहने वाले राजेश यादव की 21 वर्षीय बेटी के रूप में हुई। घटना से लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। परिवारीजनों का कहना है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर नीलू ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए मार दिया था।

UP News : जरा सोचिए कि आप सुबह-सुबह शहर के बाहर एक नदी के ऊपर पुल से गुजर रहे हों। उस वक्त वहां ट्रैफिक न के बराबर हो और तभी आप किसी को पुल से नदी में छलांग लगाते देखें। ऐसा ही कुछ मंगलवार को गोरखपुर के एक शख्स के साथ हुआ जिसने खजनी थाना क्षेत्र के छताईं पुल से सुबह-सुबह 21 साल की एक लड़की को आमी नदी में छलांग लगाते देख। उस शख्स ने तत्काल कार रोकी और इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद ऐक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और तैराक युवकों की मदद से लड़की की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद दोपहर में लड़की का शव नदी से बरामद कर लिया गया।

आमी नदी में छलांग लगाकर जान देने वाली लड़की की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र की हरनहीं चौकी अंतर्गत सैरों गांव के रहने वाले राजेश यादव की 21 वर्षीय बेटी नीलू यादव के रूप में हुई। घटना से लड़की के परिवार में कोहराम मच गया है। परिवारीजनों का कहना है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर नीलू ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए मार दिया था। इसके बाद पिता ने उसे फटकार लगाई थी। इस बात से आहत होकर वह रात भर नाराज रही और भोजन भी नहीं किया।

मंगलवार सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकली और छताईं स्थित आमी नदी पुल पर पहुंची और रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। उसी समय कार से खजनी की ओर जा रहे एक स्थानीय युवक ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खजनी पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों और तैराक युवकों की मदद से युवती की तलाश शुरू की गई, लेकिन नदी में जलकुंभी, अधिक होने के कारण खोज अभियान में कठिनाई आई। इसके बाद एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया।