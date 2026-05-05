शादी की जिद पर अड़ा प्रेमी 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा, प्रेमिका से बात करने पर ही उतरा

यूपी में प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा प्रेमी पेट्रोल की केन लेकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ गया। घंटेभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती को पुलिस ने मौके पर बुलाया और युवक की उससे फोन पर बात कराई।

UP News: यूपी के बुलंदशहर में औरंगाबाद के गांव लखावटी में मंगलवार को एक युवक ने हड़कंप मचा दिया। शोले फिल्म के वीरू की तरह वह प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया और पेट्रोल की केन लेकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। घटना का पता लगते ही टावर के नीचे तमाम लोग एकत्र हो गए। घंटेभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती को पुलिस ने मौके पर बुलाया और युवक की उससे फोन पर बात कराई। बात होने के बाद युवक टावर से उतरा। इसके बाद युवती ने थाने में तहरीर दी जिसमें उसने युवक पर परेशान करने और शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

स्याना कोतवाली के गांव बरौली निवासी अतुल के भाई की गांव लखावटी में ससुराल है। अतुल नोएडा में टैक्सी चलाता है। लखावटी गांव निवासी एक छात्रा से अतुल की शादी समारोह में मुलाकात हुई और बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई। छात्रा के परिजनों को इसका पता लगा तो उन्होंने दोनों को अलग रहने की सलाह दी। उधर, युवक, छात्रा के परिजनों को धमकी देता रहा। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे युवक छात्रा के गांव पहुंच गया और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

युवक ने छात्रा के पिता को फोन कर बताया कि वह टावर पर चढ़ गया है। छात्रा के परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर औरंगाबाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने सीएचसी लखावटी से एंबुलेंस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने युवक से नीचे आने को कहा तो उसने छात्रा के पिता को कॉल कर कहा कि जब तक युवती मौके पर नहीं आ जाती तब तक वह टावर से नहीं उतरेगा। युवक बार-बार आग लगाकर नीचे कूदने की धमकी दे रहा था।

करीब एक घंटे बाद पुलिस ने छात्रा को मौके पर बुलाया और मोबाइल से युवक की बात कराई, तब जाकर युवक टावर से उतरा। पुलिस ने युवक के कब्जे से पेट्रोल से भरी केन बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया। छात्रा ने उसके खिलाफ बेवजह परेशान करने और जबरन शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया।