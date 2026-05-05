शादी की जिद पर अड़ा प्रेमी 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा, प्रेमिका से बात करने पर ही उतरा
यूपी में प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा प्रेमी पेट्रोल की केन लेकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ गया। घंटेभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती को पुलिस ने मौके पर बुलाया और युवक की उससे फोन पर बात कराई।
UP News: यूपी के बुलंदशहर में औरंगाबाद के गांव लखावटी में मंगलवार को एक युवक ने हड़कंप मचा दिया। शोले फिल्म के वीरू की तरह वह प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया और पेट्रोल की केन लेकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। घटना का पता लगते ही टावर के नीचे तमाम लोग एकत्र हो गए। घंटेभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती को पुलिस ने मौके पर बुलाया और युवक की उससे फोन पर बात कराई। बात होने के बाद युवक टावर से उतरा। इसके बाद युवती ने थाने में तहरीर दी जिसमें उसने युवक पर परेशान करने और शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
स्याना कोतवाली के गांव बरौली निवासी अतुल के भाई की गांव लखावटी में ससुराल है। अतुल नोएडा में टैक्सी चलाता है। लखावटी गांव निवासी एक छात्रा से अतुल की शादी समारोह में मुलाकात हुई और बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई। छात्रा के परिजनों को इसका पता लगा तो उन्होंने दोनों को अलग रहने की सलाह दी। उधर, युवक, छात्रा के परिजनों को धमकी देता रहा। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे युवक छात्रा के गांव पहुंच गया और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर 70 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।
युवक ने छात्रा के पिता को फोन कर बताया कि वह टावर पर चढ़ गया है। छात्रा के परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर औरंगाबाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने सीएचसी लखावटी से एंबुलेंस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने युवक से नीचे आने को कहा तो उसने छात्रा के पिता को कॉल कर कहा कि जब तक युवती मौके पर नहीं आ जाती तब तक वह टावर से नहीं उतरेगा। युवक बार-बार आग लगाकर नीचे कूदने की धमकी दे रहा था।
करीब एक घंटे बाद पुलिस ने छात्रा को मौके पर बुलाया और मोबाइल से युवक की बात कराई, तब जाकर युवक टावर से उतरा। पुलिस ने युवक के कब्जे से पेट्रोल से भरी केन बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया। छात्रा ने उसके खिलाफ बेवजह परेशान करने और जबरन शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया।
कहना इनका...
औरंगाबाद थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम ने बताया कि पहले प्रेम प्रसंग रहा है। अब लड़की उक्त युवक के साथ रहने को राजी नहीं है। युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें