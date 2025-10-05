20 किमी साइकिल चलाकर आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों की पड़ गई नजर

अयोध्या से अंबेडकरनगर साइकिल से आधी रात प्रेमिका से मिलने प्रेमी पहुंच गया। प्रेमिका के घर के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ ग्रामीणों की उस पर नजर पड़ गई। ग्रामीणों ने पकड़ कर इतनी धुनाई कर दी कि अस्पताल पहुंच गया है।

अयोध्या से अंबेडकरनगर साइकिल चलाकर आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने देख लिया। युवक को चोर बताकर पिटाई शुरू कर दी। युवक गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मारकर उसे मरणासन्न कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी अभिरक्षा में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक करीब 20 किमी दूर से साइकिल से आया था। घटना अम्बेडकरनगर में महरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

बताया जाता है कि 27 वर्षीय युवक अयोध्या के तारुन थाना क्षेत्र के ननसा बाजार का रहने वाला है। शनिवार देर रात वह प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। घर के आसपास मंडरा रहा था। कुछ ग्रामीण जाग रहे थे और अंधेरे में युवक को देख उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर-चोर के शोर पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई शुरू कर दी। युवक ने अपना नाम अवनीश कुमार पुत्र मक्खन लाल निवासी नन्सा बाजार बताया। उसने बताया कि उसकी नन्सा में मोबाइल की दुकान है। वह अपना पैसा लेने के लिए आया था। उसने अपनी प्रेमिका को 40 हजार रुपए कीमत की मोबाइल भी दे रखा है।