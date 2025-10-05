A man cycled 20 km to meet his girlfriend at midnight, but villagers spotted him 20 किमी साइकिल चलाकर आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों की पड़ गई नजर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsA man cycled 20 km to meet his girlfriend at midnight, but villagers spotted him

20 किमी साइकिल चलाकर आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों की पड़ गई नजर

अयोध्या से अंबेडकरनगर साइकिल से आधी रात प्रेमिका से मिलने प्रेमी पहुंच गया। प्रेमिका के घर के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ ग्रामीणों की उस पर नजर पड़ गई। ग्रामीणों ने पकड़ कर इतनी धुनाई कर दी कि अस्पताल पहुंच गया है।

Yogesh Yadav भीटी (अम्बेडकरनगर), संवाददाता।Sun, 5 Oct 2025 11:04 PM
अयोध्या से अंबेडकरनगर साइकिल चलाकर आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने देख लिया। युवक को चोर बताकर पिटाई शुरू कर दी। युवक गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मारकर उसे मरणासन्न कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी अभिरक्षा में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक करीब 20 किमी दूर से साइकिल से आया था। घटना अम्बेडकरनगर में महरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

बताया जाता है कि 27 वर्षीय युवक अयोध्या के तारुन थाना क्षेत्र के ननसा बाजार का रहने वाला है। शनिवार देर रात वह प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। घर के आसपास मंडरा रहा था। कुछ ग्रामीण जाग रहे थे और अंधेरे में युवक को देख उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर-चोर के शोर पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई शुरू कर दी। युवक ने अपना नाम अवनीश कुमार पुत्र मक्खन लाल निवासी नन्सा बाजार बताया। उसने बताया कि उसकी नन्सा में मोबाइल की दुकान है। वह अपना पैसा लेने के लिए आया था। उसने अपनी प्रेमिका को 40 हजार रुपए कीमत की मोबाइल भी दे रखा है।

उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी जमकर पिटाई की गई। उसके हाथ-पैर, मुंह तथा सिर पर गंभीर चोटें आई। सूचना पर थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर पुलिस बल के साथ रात करीब 11 बजे गांव में पहुंच गए, वहां पर युवक मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीटी पहुंचाया, वहां से युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष की देखरेख में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के उपरांत देर शाम पुलिस उसे लेकर महरुआ थाने पर आई। थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

