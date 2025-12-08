Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
एससी-एसटी एक्ट में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के दोषी को 5 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में एससी-एसटी एक्ट में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के दोषी को 5 साल की कैद की सजा हुई है। एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Dec 08, 2025 11:09 pm IST Deep Pandey
यूपी के लखनऊ में जमीन विवाद के चलते एससी/एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा लिखवाने के मामले में दोषी करार दिए गए विकास कुमार को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया है कि इस मामले मे यदि कोई राहत धनराशि दी गयी हो तो वापस ली जाये।

अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता अरविंद मिश्रा ने बताया कि विकास कुमार ने 29 जून 2019 को थाना पीजीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव व अखिलेश पाल आये और धमकाते हुए कहा कि इस जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे। यहां से भाग जाओ नहीं तो इसी जमीन मे दफना देंगे और जाति सूचक गालियां देते हुए उसको भगा दिया।

विवेचना के दौरान यह पाया गया कि घटना के समय, घटना स्थल पर आरोपियों की मौजूदगी नहीं थी। इसके अतिरिक्त गवाहों ने भी घटना होने से इनकार किया। यह भी बताया कि दोषी विकास कुमार के परिवार की जमीन पर बैंक से कर्ज लिया गया था। जब बैंक का कर्जा अदा नहीं किया गया तो बैंक वालों ने उसकी जमीन की नीलामी कर दी थी। उस नीलामी के जरिये आरोपी ओम शंकर के भांजे कमलेश ने जमीन खरीदी थी, उसी जमीन के विवाद में उसके भांजे की हत्या तक कर दी गयी थी। जिसके संबंध में न्यायालय मे मुकदमा विचाराधीन है। आरोपी ओम शंकर न्यायालय में उस मुकदमें की पैरवी कर रहा था। दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया था।

जांच में घटना फर्जी पाए जाने पर विवेचना अधिकारी ने 26 दिसम्बर 2019 को न्यायालय मे अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। न्यायालय ने सबूत के आधार पर आरोपी विकास कुमार को एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों के दुरुपयोग का दोषी पाया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वादी किसी भी मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता है उसे गलत बयान नहीं करना चाहिए था। यदि फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए कठोर सजा नहीं दी गई तो लोग एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग करते रहेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
