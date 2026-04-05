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प्रेम प्रसंग में शोहदे ने दोस्तों के साथ मिलकर दलित युवती का पीटा, फिर चाकू से रेत दिया गला

Apr 05, 2026 12:21 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
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देवरिया में प्रेम-प्रसंग में एक दलित किशोरी की चाकू से गोदने के बाद गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार की रात प्रेमी ने अपने एक दोस्त के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

प्रेम प्रसंग में शोहदे ने दोस्तों के साथ मिलकर दलित युवती का पीटा, फिर चाकू से रेत दिया गला

UP News: यूपी के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रामपुर कारखाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग में एक दलित किशोरी की चाकू से गोदने के बाद गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार की रात प्रेमी ने अपने एक दोस्त के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव की रहने वाली अंजली (17) पुत्री मलका प्रसाद शनिवार की रात करीब आठ बजे अपनी बड़ी बहन गुड़िया और छोटे भाई अनीश के साथ सहोदर पट्टी चौराहा पर मोबाइल ठीक कराने जा रही थी। चौराहा से कुछ दूर पहले ही बाइक सवार दो मनबढ़ युवक उसके पास पहुंचे। युवकों ने अंजली उसकी बहन और भाई की रोक कर पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच एक युवक ने चाकू निकाल लिया। यह देख तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे।

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आरोपियों ने दौड़ाकर गेहूं के खेत में अंजली को पकड़ लिया और गर्दन पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वह खेत में गिरकर तड़पने लगी। उसकी बहन गुड़िया और भाई अनीश परिजनों को बताने के लिए घर की ओर दौड़े। उसी दौरान आरोपियों ने अंजली को जिंदा देख दोबारा लौटकर गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन तब तक अंजली की मौत हो चुकी थी। इस बात की जानकारी होते ही सनसनी फ़ैल गई। पुलिस इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदित्य सिंह उर्फ शिवम सिंह के साथ किशोरी का पिछले चार साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

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प्रेमी और उसके साथी पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा

चाकू से गोदकर किशोरी की निर्मम हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में ही सीओ संजय कुमार रेड्डी, रामपुर कारखाना के थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान हल्का दरोगा आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस ने मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के शहबाजपुर के रहने वाले शिवम सिंह और उसके साथी राकेश कुमार गोड़ के खिलाफ हत्या और एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने कहा कि प्रेम-प्रसंग में किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या हुई है। परिजनों के तहरीर पर दो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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