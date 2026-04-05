प्रेम प्रसंग में शोहदे ने दोस्तों के साथ मिलकर दलित युवती का पीटा, फिर चाकू से रेत दिया गला

देवरिया में प्रेम-प्रसंग में एक दलित किशोरी की चाकू से गोदने के बाद गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार की रात प्रेमी ने अपने एक दोस्त के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

UP News: यूपी के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रामपुर कारखाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग में एक दलित किशोरी की चाकू से गोदने के बाद गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार की रात प्रेमी ने अपने एक दोस्त के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव की रहने वाली अंजली (17) पुत्री मलका प्रसाद शनिवार की रात करीब आठ बजे अपनी बड़ी बहन गुड़िया और छोटे भाई अनीश के साथ सहोदर पट्टी चौराहा पर मोबाइल ठीक कराने जा रही थी। चौराहा से कुछ दूर पहले ही बाइक सवार दो मनबढ़ युवक उसके पास पहुंचे। युवकों ने अंजली उसकी बहन और भाई की रोक कर पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच एक युवक ने चाकू निकाल लिया। यह देख तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे।

आरोपियों ने दौड़ाकर गेहूं के खेत में अंजली को पकड़ लिया और गर्दन पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वह खेत में गिरकर तड़पने लगी। उसकी बहन गुड़िया और भाई अनीश परिजनों को बताने के लिए घर की ओर दौड़े। उसी दौरान आरोपियों ने अंजली को जिंदा देख दोबारा लौटकर गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन तब तक अंजली की मौत हो चुकी थी। इस बात की जानकारी होते ही सनसनी फ़ैल गई। पुलिस इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदित्य सिंह उर्फ शिवम सिंह के साथ किशोरी का पिछले चार साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।