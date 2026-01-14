मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में बड़ा हादसा, नहाने के दौरान चार लड़कों की मौत

संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन बड़ा हादसा हुआ है। पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां के कुसुआ गांव में एक तालाब में डूबने से चार लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में तीन नाबालिग और और एक 19 साल का है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रिंस (10 वर्ष), प्रियांशु (10 वर्ष), प्रतीक (13 वर्ष) और करन (19 वर्ष) तालाब पर नहाने गए थे। इसी दौरान एक के बाद एक चारों पानी में समा गए। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ तालाब पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर पुरामुफ्ती थाना पुलिस भी मौके पर पहुँच गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक ही गांव के चार लोगों की मौत से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है।