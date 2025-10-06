लखनऊ में सहारा शहर में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई जारी, पुलिस बल के साथ चल रहा ऑपरेशन

यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल के साथ नगर निगम का ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 गेट पूरी तरह सील किए जा चुके हैं, जबकि बाकी गेटों को भी जल्द बंद करने की प्रक्रिया जारी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित विपुल खंड के सहारा शहर में सोमवार सुबह से नगर निगम की बड़ी कार्रवाई जारी है। निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सहारा शहर के सभी मुख्य गेटों को सील करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह से चल रही इस कार्रवाई में अब तक 3 गेट पूरी तरह सील किए जा चुके हैं, जबकि बाकी गेटों को भी जल्द बंद करने की प्रक्रिया जारी है।

एक समय राजधानी का चर्चित और आलीशान इलाका रहा सहारा शहर, जो कभी सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जाता था, अब पूरी तरह नगर निगम की कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन नगर निगम की थी, जिसे लीज पर सहारा इंडिया को दी गई थी। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नगर निगम उससे अपनी जमीन वापस ले रहा है।

सुबह से चल रहा सीलिंग अभियान नगर निगम की टीम ने सुबह से ही पुलिस बल के सहयोग से परिसर को घेर लिया। अंदर मौजूद कर्मचारियों और स्टाफ को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। जो भी सामान या फाइलें अंदर बची थीं, उन्हें बाहर निकालने का अवसर दिया जा रहा है। अधिकारी लगातार गेट-दर-गेट ताले जड़वाकर सीलिंग का काम कर रहे हैं।

कर्मचारियों का विरोध, वेतन न मिलने की शिकायत कार्रवाई के दौरान कई कर्मचारी निगम अधिकारियों से भिड़ गए। उनका कहना है कि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने गेट पर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया।