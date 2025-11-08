यूपी में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान, आधी रात को फिर हुआ एनकाउंटर

संक्षेप: मुबारक के खिलाफ 2023 में पशु तस्करी का केस दर्ज किया गया था। वह इस मामले में फरार चल रहा था। आधी रात के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह खरवनिया बंधे के पास है और मोटर साइकिल से जा रहा है। पुलिस टीम को देखते ही उसने फायर झोंक दिया। पुलिस टीम ने बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की।

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चला रखा है। इसके तहत शुक्रवार की आधी रात को फिर एनकाउंटर हुआ है। इस बार प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस और पशु तस्करों के बीच गोलियां तड़तड़ाईं। इसमें पैर एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे इलाज के लिए देवरिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही लखनऊ एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 50 हजार रुपए के इनामी पशु तस्कर को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। मारे गए बदमाश की पहचान 27 साल के वाकिब उर्फ वाकिफ के रूप में हुई थी। वह आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। देवरिया में पकड़े गए पशु तस्कर का नाम मुबारक है।

वह पड़ोसी राज्य बिहार के सिवान जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरिहास का रहने वाला है। मुबारक के खिलाफ 2023 में पशु तस्करी का केस दर्ज किया गया था। वह इस मामले में फरार चल रहा था। आधी रात के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह खरवनिया बंधे के पास है और मोटर साइकिल से जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई और घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखते ही फायर झोंक दिया। पुलिस टीम ने बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया। एएसपी सुनील सिंह ने बताया कि पशु तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पैर में गोली लगने के बाद उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।