यूपी के इस जिले में हरियाली की बड़ी छलांग, नौ साल में लगे चार करोड़ पेड़, 4% से ज्यादा बढ़ा फॉरेस्ट कवर
सहारनपुर में नौ साल में हरियाली ने बड़ी छलांग लगाई है। 2017 में जहां जिले का फॉरेस्ट कवर करीब 10 प्रतिशत था, वहीं 2023 तक इसमें 4.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, यह आंकड़ा बढ़कर 14 प्रतिशत के पार पहुंच गया था।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में नौ साल में हरियाली ने बड़ी छलांग लगाई है। 2017 में जहां जिले का फॉरेस्ट कवर करीब 10 प्रतिशत था, वहीं 2023 तक इसमें 4.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, यह आंकड़ा बढ़कर 14 प्रतिशत के पार पहुंच गया था। वर्तमान में इसके 15 प्रतिशत के पार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस उपलब्धि के पीछे बड़े स्तर पर चलाए गए वृक्षारोपण अभियान अहम भूमिका निभा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, इन नौ वर्षों में जिले में चार करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। हर वर्ष औसतन 40 लाख पौधे सरकारी अभियानों के तहत रोपे गए, जबकि किसानों और आम नागरिकों ने भी निजी स्तर पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर इस अभियान को मजबूती दी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि जनभागीदारी ने भी हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
पेड़ लगाने में किसानों की अहम भूमिका
विशेष रूप से किसानों द्वारा खेतों की मेड़ों और खाली भूमि पर लगाए गए पेड़ों ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में जिले के इस प्रयास की सराहना भी की गई। डीएफओ शिवालिक के अनुसार, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के पीछे कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं का भी बड़ा योगदान है। इन योजनाओं ने किसानों और संस्थाओं को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे निजी भूमि पर भी हरियाली तेजी से बढ़ी है।
यूपी में लगे 242 करोड़ पेड़
खास है कि पूरे प्रदेश की बात करें तो यूपी में इन 9 सालों में 242 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तथा यूपी का फॉरेस्ट कवर करीब 10 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में सहारनपुर डीएफओ शिवालिक विपुल सिंघल का कहना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जनपद सहारनपुर के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 के सापेक्ष 2023 में 4.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2025-26 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें