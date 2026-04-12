श्रमिकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, दोगुना ओवरटाइम तय, समय पर वेतन और सुरक्षा की गारंटी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक कर कई अहम निर्णय लिए हैं। अब सभी श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना अनिवार्य होगा।
UP Government: यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास का मॉडल सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान को भी केंद्र में रखा जा रहा है। इसी सोच के तहत गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के हित में बड़े और सख्त फैसले लागू किए गए हैं, जो प्रदेश के औद्योगिक माहौल को नई दिशा देने वाले साबित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक कर कई अहम निर्णय लिए हैं। अब सभी श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना अनिवार्य होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।
10 तारीख तक वेतन का एकमुश्त होगा भुगतान
योगी सरकार की मंशा के अनुरूप हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। यदि रविवार को कार्य लिया जाता है, तो उसके बदले भी दोगुना भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। सरकार ने श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बोनस और वेतन भुगतान को भी समयबद्ध कर दिया है। सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम 30 नवंबर तक बोनस सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजा जाए। वहीं, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का एकमुश्त भुगतान और वेतन पर्ची देना अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
इन हेल्पलाइन नंबरों से मिलेगी मदद
नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार पूरी तरह सजग है। इसलिए प्रत्येक फैक्ट्री में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही शिकायत पेटी की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे श्रमिक बिना किसी डर के अपनी समस्या दर्ज करा सकें। श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना भी की है। श्रमिक अब 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबरों पर अपनी शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।