यूपी के स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी लोग कर रहे नौकरी

यूपी के स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अर्पित और अंकित ही नहीं कई और चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनके नाम पर दूसरे स्थानों पर फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं। इनमें शैलेंद्र और शरद भी शामिल हैं।

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन की वर्ष 2016 की भर्तियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ अर्पित या अंकित ही नहीं कई और ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनके नाम पर दूसरे स्थानों पर फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं। इनमें शैलेंद्र और शरद भी शामिल हैं। इनकी नियुक्ति के नाम पर दूसरों के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें भी दूसरे स्थानों पर ज्वाइन करा दिया गया है। इसके अलावा रंजीत नाम के अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग तो उस समय दिखाई गई, जिस साल कोई भर्ती ही नहीं हुई थी। उसके पास तो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी नहीं था।

स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां रेबड़ियों की तरह बांटी गईं। फिर चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हों या लैब टेक्नीशियन, दोनों भर्तियों में हुए भारी फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की कलई सूचना का अधिकार (आरटीआई) में मिली सूचनाओं से खुल चुकी है। एक ही गांव, एक ही परिवार, रिश्तेदारों को खूब नौकरियां बांटी गईं। एक अभ्यर्थी की नियुक्ति के नाम पर कइयों की ज्वाइनिंग करा दी गई। इस मामले में अभी तक अर्पित के नाम पर आधा दर्जन और अंकित के नाम से दो अभ्यर्थियों के फर्जी ढंग से नौकरी पाने के मामले सामने आ चुके हैं।

अब ताजा मामला शरद यादव का है। वास्तविक शरद कानपुर नगर में एमकेसीएच ट्रॉमा सेंटर में तैनात हैं जबकि इन्हीं के डाटा का उपयोग कर डमी अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग हाथरस के सहपऊ में करा दी गई। इसी तरह शैलेंद्र कुमार लखनऊ की नगराम सीएचसी पर बतौर एक्सरे टेक्नीशियन तैनात हुए जबकि इन्हीं के डाटा के आधार पर फर्जी अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग आजमगढ़ के पल्हानी में करा दी गई।

कलई खुलने पर तो नहीं दिलवा दिया त्यागपत्र यही नहीं रंजीत कुमार पुत्र प्रेम नारायन निवासी फर्रुखाबाद की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 1998 में जन्मे रंजीत की ज्वाइनिंग 15 दिसंबर 2022 को सीएमओ हरदोई के अधीन सरिला सीएचसी पर दर्शायी गई है जबकि 2016 के बाद प्रदेश में वर्ष 2024 में एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती निकली। इनकी शैक्षिक योग्यता का कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है जबकि मौजूदा स्टेटस में रिजाइन लिखा हुआ है। संभवत: कलई खुलने पर त्यागपत्र दिलवा दिया गया। सवाल यह है कि बिना भर्ती निकले और एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा किए आखिर रंजीत की ज्वाइनिंग कैसे हो गई।