यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला; अब ऐसे तय होगा आरक्षण, यूपी सरकार का कोर्ट में हलफनामा
UP Panchayat Election 2026: योगी सरकार ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकरहाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार अब एक अब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें