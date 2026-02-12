Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA major decision regarding UP Panchayat elections; reservations will now be decided this way, UP Sarkar affidavit to HC
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला; अब ऐसे तय होगा आरक्षण, यूपी सरकार का कोर्ट में हलफनामा

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला; अब ऐसे तय होगा आरक्षण, यूपी सरकार का कोर्ट में हलफनामा

संक्षेप:

UP Panchayat Election 2026: योगी सरकार ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकरहाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार अब एक अब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। 

Feb 12, 2026 05:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Panchayat Election 2026: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार अब एक अब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;