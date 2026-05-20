रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा, पूरे यूपी में विशेष जांच अभियान शुरू
उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। स्टाम्प शुल्क में गड़बड़ी और करोड़ों के राजस्व नुकसान की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है।
UP News: प्राधिकरणों में जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर अब बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। स्टाम्प शुल्क में गड़बड़ी और करोड़ों के राजस्व नुकसान की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी जिलों को सख्त आदेश जारी करते हुए प्राधिकरणों में हुए एग्रीमेंट, पट्टों और अपंजीकृत दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद प्राधिकरणों, बिल्डरों और दस्तावेज तैयार कराने वाले नेटवर्क में खलबली मच गई है। पांच जून तक परीक्षण व जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
नामांतरण से लेकर ई-स्टाम्प तक होगी पड़ताल
महानिरीक्षक निबंधन ने आदेश में कहा है कि जहां नामांतरण किसी विलेख या दस्तावेज के आधार पर किया गया है, वहां यह जांची जाएगी कि संबंधित दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क नियमानुसार जमा किया गया या नहीं। यही नहीं, पट्टा, किरायानामा और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। विभाग को आशंका है कि कई मामलों में कम कीमत दिखाकर या अपंजीकृत एग्रीमेंट के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।
अपंजीकृत दस्तावेजों पर खास नजर
महानिरीक्षक निबंधन ने आदेश में कहा है कि सभी अपंजीकृत दस्तावेजों और लेखपत्रों की विशेष जांच की जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कहीं स्टाम्प शुल्क की न्यूनता, अपवंचना या किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हुई। इसके अलावा ई-स्टाम्प के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए यह भी जांच होगी कि इस्तेमाल किए गए ई-स्टाम्प संबंधित उप निबंधक कार्यालय में नियमानुसार लॉक कराए गए थे या नहीं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में दूसरे जिलों के ई-स्टाम्प का इस्तेमाल कर नियमों को दरकिनार करने की शिकायतें मिली थीं।
गड़बड़ी मिली तो होगी तत्काल कानूनी कार्रवाई
जहां भी स्टाम्प शुल्क चोरी, न्यूनता या अन्य अनियमितता सामने आएंगे, वहां तत्काल विधिक कार्रवाई होगी। जांच पूरी होने के बाद सभी जिलों को विस्तृत रिपोर्ट तय समय सीमा में मुख्यालय भेजनी होगी। अब इस विशेष अभियान के जरिए न केवल पुराने मामलों की परतें खुलेंगी, बल्कि प्राधिकरणों और रियल एस्टेट सेक्टर में चल रहे फर्जीवाड़े पर भी बड़ी कार्रवाई की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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