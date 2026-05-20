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रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा, पूरे यूपी में विशेष जांच अभियान शुरू

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। स्टाम्प शुल्क में गड़बड़ी और करोड़ों के राजस्व नुकसान की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है।

रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा, पूरे यूपी में विशेष जांच अभियान शुरू

UP News: प्राधिकरणों में जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी के खेल पर अब बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। स्टाम्प शुल्क में गड़बड़ी और करोड़ों के राजस्व नुकसान की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी जिलों को सख्त आदेश जारी करते हुए प्राधिकरणों में हुए एग्रीमेंट, पट्टों और अपंजीकृत दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद प्राधिकरणों, बिल्डरों और दस्तावेज तैयार कराने वाले नेटवर्क में खलबली मच गई है। पांच जून तक परीक्षण व जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

नामांतरण से लेकर ई-स्टाम्प तक होगी पड़ताल

महानिरीक्षक निबंधन ने आदेश में कहा है कि जहां नामांतरण किसी विलेख या दस्तावेज के आधार पर किया गया है, वहां यह जांची जाएगी कि संबंधित दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क नियमानुसार जमा किया गया या नहीं। यही नहीं, पट्टा, किरायानामा और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। विभाग को आशंका है कि कई मामलों में कम कीमत दिखाकर या अपंजीकृत एग्रीमेंट के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।

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अपंजीकृत दस्तावेजों पर खास नजर

महानिरीक्षक निबंधन ने आदेश में कहा है कि सभी अपंजीकृत दस्तावेजों और लेखपत्रों की विशेष जांच की जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कहीं स्टाम्प शुल्क की न्यूनता, अपवंचना या किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हुई। इसके अलावा ई-स्टाम्प के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए यह भी जांच होगी कि इस्तेमाल किए गए ई-स्टाम्प संबंधित उप निबंधक कार्यालय में नियमानुसार लॉक कराए गए थे या नहीं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में दूसरे जिलों के ई-स्टाम्प का इस्तेमाल कर नियमों को दरकिनार करने की शिकायतें मिली थीं।

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गड़बड़ी मिली तो होगी तत्काल कानूनी कार्रवाई

जहां भी स्टाम्प शुल्क चोरी, न्यूनता या अन्य अनियमितता सामने आएंगे, वहां तत्काल विधिक कार्रवाई होगी। जांच पूरी होने के बाद सभी जिलों को विस्तृत रिपोर्ट तय समय सीमा में मुख्यालय भेजनी होगी। अब इस विशेष अभियान के जरिए न केवल पुराने मामलों की परतें खुलेंगी, बल्कि प्राधिकरणों और रियल एस्टेट सेक्टर में चल रहे फर्जीवाड़े पर भी बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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