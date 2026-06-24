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यूपी में 1 से 31 जुलाई तक चलने जा रहा बड़ा अभियान, अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में 1 से 31 जुलाई तक  बड़ा अभियान चलने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोषण ने अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में कहा कि सभी जिलों में 29 जून को दूसरी जिला स्तरीय अंतर विभागीय बैठक होगी।

यूपी में 1 से 31 जुलाई तक चलने जा रहा बड़ा अभियान, अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने पूरी प्लानिंग कर ली गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोषण ने संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की ई-कवच पोर्टल से निगरानी करने के आदेश दिए हैं। राज्य में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई और दस्तक अभियान 11 से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में अंतर विभागीय सहयोग से से सघन वेक्टर व मच्छर नियंत्रण गतिविधियां चलाई जाएं।

अमित घोष ने दोनों अभियानों के लिए बुधवार को की गई समीक्षा बैठक में कहा कि सभी जिलों में 29 जून को दूसरी जिला स्तरीय अंतर विभागीय बैठक होगी। उसमें ब्लॉक स्तर तक माइक्रो प्लानिंग की जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संवेदीकरण व प्रशिक्षण 8 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। आशा बहुओं व एएनएम को उन्होंने अपने साथ ओआरएस और जिंक की गोलियां रखने के निर्देश दिए ताकि दस्त और अन्य लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान होने पर तत्काल सहायता दी जा सके। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को अधोमानक व असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले खाद्य पदार्थों, कटे-फटे व सड़े हुए फल-सब्जियों और अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे फलों व गन्ने के जूस की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई जाए।

उन्होंने कहा कि विद्यालय आधारित गतिविधियों के तहत छात्रों को जानवरों के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में घाव को बहते हुए स्वच्छ पानी से धोने की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर जागरूक किया जाए। उन्होंने इसके लिए प्रतियोगिताएं करवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए पूरी तैयारी करके 1 जुलाई को सभी कार्यालयों व विद्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाए जाएं। हर सोमवार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट 5 अगस्त तक राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

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संपूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड किया जाए

उन्होंने यह भी कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा सभी 75 जनपदों में घर-घर भ्रमण कर क्षय रोग, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया तथा काला आजार जैसे रोगों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाए। दस्तक अभियान के दौरान किसी भी रोग के लक्षणयुक्त व्यक्ति की सूचना मिलने पर उसका नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड किया जाए।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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