यूपी में भीषण हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की कार नहर में गिरी, पांच की मौत

संक्षेप: यूपी में बारातियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार की देर रात दो बजे शादी से लौटते समय बारातियों की कार नहर में गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

यूपी में बारातियों के साथ भीषण हादसा हुआ है। शादी से लौटते समय मंगलवार की देर रात दो बजे बारातियों की कार नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार छह में से पांच लोगों की मौत हो गई है। कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला। ड्राइवर को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। हादसा पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर पारस पुरवा गांव के पास हुआ है।

बताया जाता है कि शादी से लौट रहे बारातियों की कार ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर अनियंत्रित हो गई और शारदा नहर में जा गिरी। कार गिरने की आवाज आते ही आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। कार का गेट लॉक होने से अंदर बैठे लोग बाहर नहीं आ सके और न ही ग्रामीण ही दरवाजा खोल सके। इससे पहले कि कुछ किया जा सकता कार नहर में डूब गई। पुलिस ने पहुंचते ही टार्च की रोशनी में ग्रामीणों के साथ बचाव कार्य शुरू किया। नाव से कार तक पहुंची पुलिस ने किसी तरह कार का गेट खोला और सभी को बाहर निकाला गया। तब तक छह में से पांच लोगों की मौत हो गई थी। ड्राइवर की सांसे चलती देख सीएचसी भेजा गया। जहां उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है।

पढ़ुआ थाने के प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात को ही ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। मृतकों की पहचान घाघरा बैराज, थाना सुजौली, जिला बहराइच निवासी जितेंद्र पुत्र विपिन बिहारी, यहीं के घनश्याम पुत्र बल्लू, सिसियन पुरवा, थाना सुजौली, जिला बहराइच निवासी लालजी पुत्र मेवा लाल, रामवृक्ष पुरवा, थाना सुजौली, जिला बहराइच निवासी सुरेंद्र पुत्र विशोसर के रूप में हुई है। पांचवें मृतक की पहचान अजीमुल्ला निवासी गिरिजापुरी बहराइच के रूप में हुई है।