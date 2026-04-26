Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कहीं आड़े न आ जाए उम्र, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहती मंत्रियों की एक लॉबी; ये है डर

Apr 26, 2026 07:12 am ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share

भाजपा नेतृत्व के दूत के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बीते दिनों में दो बार यहां आ चुके हैं। 20 अप्रैल का उनका दौरा तो बेहद गोपनीय रहा। इसमें उन्होंने सीएम योगी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों की मानें तो तावड़े ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

कहीं आड़े न आ जाए उम्र, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहती मंत्रियों की एक लॉबी; ये है डर

योगी मंत्रिमंडल विस्तार की तेज होती चर्चाओं के बीच सरकार में एक वर्ग ऐसा भी है, जो कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहता। यह लॉबी पार्टी के कई उम्रदराज मंत्रियों की है। उन्हें डर है कि कहीं ‘नवीन’ भाजपा में पारी बरकरार रखने में उनकी उम्र आड़े न आ जाए। ऐसे में वे केंद्रीय दूत से लेकर पार्टी नेतृत्व तक यह संदेश भिजवाने में जुटे हैं कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में कोई बड़ा बदलाव नुकसान कर सकता है। इस लॉबी के साथ ही कुछ मंत्री ऐसे भी हैं, जो मना रहे हैं कि विभागों में भी बदलाव न हो।

भाजपा नेतृत्व के दूत के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बीते दिनों में दो बार यहां आ चुके हैं। 20 अप्रैल का उनका दौरा तो बेहद गोपनीय रहा। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों की मानें तो तावड़े ने नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बंगाल चुनाव में व्यस्तता के चलते इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई में रहने वाले हैं। पार्टी और सरकार फिलहाल इसी में व्यस्त है।

ये भी पढ़ें:योगी का आदेश, स्पेशल टीम बना सुलझाएं जमीन के झगड़े; कब्जा करने वालों की खैर नहीं

मंत्रिमंडल विस्तार टलवाने में लगी है भाजपा की ये लॉबी

उधर, भाजपा के एक लॉबी यही मना रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला टलता रहे। पार्टी सूत्रों की मानें तो बीते दिनों भाजपा के महामंत्री विनोद तावड़े को भी कई वरिष्ठ मंत्रियों ने कुछ ऐसा ही समझाने का प्रयास किया था। दरअसल इन मंत्रियों को डर सता रहा है कि यदि कहीं बीच में उन्हें हटाया गया तो उनके टिकट पर भी संकट हो सकता है। एक मंत्री तो काफी समय से बीमार हैं। मगर बदलाव की सुगबुगाहट के बीच उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं कई मंत्रियों की कार्यशैली से नेतृत्व तो कुछ से मुख्यमंत्री खुश नहीं हैं। यह लोग यही मना रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला खाली चल रहे आधा दर्जन मंत्री पदों को भरने तक ही सीमित रहे।

ये भी पढ़ें:नीयत साफ हो तो..., ईको पार्क के उद्घाटन पर बोले योगी; दी 1055 करोड़ की सौगात
ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव में देरी से ग्राम प्रधान परेशान, योगी सरकार के सामने रख दी ये मांग
ये भी पढ़ें:योगी इस शहर पर करेंगे तोहफों की बारिश, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर गरजेंगे

मंत्री पद के दावेदार लगा रहे पूरा जोर

भाजपा में जहां एक ओर विस्तार टलवाने की कवायद हो रही है तो दूसरी तरफ तमाम लोग जल्द से जल्द विस्तार चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो टीम योगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह लाॅबी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जोर आजमाइश में जुटी है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले काफी समय से चल रही हैं। हालांकि अभी तक ये मूर्त रूप नहीं ले पाईं हैं। अब जबकि यूपी में विधान सभा चुनाव में एक वर्ष से भी कम का समय बचा है तो ये माना जा रहा है कि इस बार विस्तार अवश्य होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath Up Government News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।