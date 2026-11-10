निराश्रित गोमाता का सहारा: आस्था भी, किसान की राहत भी

गो-आश्रय स्थल निराश्रित गोवंश को सुरक्षित ठिकाना देने के साथ किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं से बचाने में भी मददगार बन सकते हैं। गोसंरक्षण की यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दोनों से जुड़ी है।

गो-आश्रय स्थलों में निराश्रित गोवंश को आश्रय और देखभाल उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फसल सुरक्षा की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में गाय केवल पशुधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, ग्रामीण जीवन और आस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा को पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन इस भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ एक व्यावहारिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। जब कोई पशु दूध देना बंद कर देता है, बूढ़ा हो जाता है या किसी कारण से उसका पालन-पोषण संभव नहीं रह जाता, तब उसे बेसहारा छोड़ देना न केवल पशु के प्रति संवेदनहीनता है, बल्कि समाज और कृषि व्यवस्था के सामने भी एक चुनौती खड़ी करता है। ऐसे में गो-आश्रय स्थल निराश्रित गोवंश के संरक्षण और किसानों को राहत देने के दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गोवंश की समस्या लंबे समय से किसानों के लिए चिंता का विषय रही है। खेतों में खड़ी फसल को पशुओं से बचाने के लिए किसानों को रात-रात भर जागकर पहरा देना पड़ता है। कई बार पूरी मेहनत से तैयार की गई फसल कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी आजीविका पर भी असर पड़ता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि उनके पास फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते। खेतों की घेराबंदी और लगातार निगरानी जैसे उपाय भी उनके खर्च और मेहनत को बढ़ाते हैं।

गो-आश्रय स्थल: किसानों की चिंता का व्यावहारिक समाधान इस समस्या का स्थायी समाधान केवल छुट्टा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनके लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आश्रय विकसित करने में है। गो-आश्रय स्थल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि गांवों और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता वाले गो-आश्रय स्थल विकसित किए जाएं, तो निराश्रित पशुओं को भोजन, पानी, चिकित्सा और रहने की उचित व्यवस्था मिल सकती है। साथ ही, उन्हें खुले में घूमने से रोककर किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है।

हालांकि, गो-आश्रय स्थलों की उपयोगिता तभी प्रभावी होगी, जब उनका संचालन व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हो। पशुओं की संख्या के अनुरूप स्थान, पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी, नियमित स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षित देखभाल करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था जरूरी है। केवल आश्रय स्थल बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के जीवन और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

नीति आयोग की गोशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर गठित टास्क फोर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में निराश्रित पशुओं की समस्या और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को महत्वपूर्ण विषय माना है। रिपोर्ट में गोशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद, बायोगैस और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं पर जोर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि गो-आश्रय स्थलों को केवल पशुओं के रहने की जगह तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है।

गोसंरक्षण: आस्था से आगे सामाजिक जिम्मेदारी गोसंरक्षण का महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह पशुओं के प्रति संवेदना, ग्रामीण समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार से भी जुड़ा है। किसी पशु को बेसहारा छोड़ने के बजाय उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसकी देखभाल करना मानवीय मूल्यों का परिचायक है। इस जिम्मेदारी को केवल सरकार या गोशालाओं के संचालकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें पशुपालकों, किसानों, स्थानीय समुदायों और आम नागरिकों की भी भागीदारी जरूरी है।

पशुओं को पालने वाले लोगों में यह जागरूकता विकसित करना आवश्यक है कि उनकी जिम्मेदारी केवल तब तक नहीं है, जब तक पशु आर्थिक रूप से उपयोगी है। पशु के बूढ़े होने या दूध देना बंद करने के बाद भी उसके प्रति जिम्मेदारी बनी रहती है। इसके साथ ही, गो-आश्रय स्थलों को पर्याप्त आर्थिक सहायता, चारे की उपलब्धता और नियमित निगरानी मिलनी चाहिए। सरकार की योजनाओं के साथ सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय दानदाताओं का सहयोग भी इस व्यवस्था को मजबूत कर सकता है।