देर रात ऐसी हुई बहस कि दंपती ने खा लिया जहर, पत्नी की मौत; पति की हालत गंभीर

संक्षेप: लोगों ने दोनों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टर ने रिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि गोपाल को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। दंपती की दो साल की एक बच्ची भी है। अस्पताल प्रशासन ने महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी।

यूपी के हाथरस में देर रात एक दंपती के बीच ऐसी बहस हुई कि दोनों जहर खा लिया। हालत बिगड़ने के बाद पड़ोसियों को इसका पता चला तो वे हैरान रह गए। पड़ोसियों ने बेहोशी की हालत में दोनों को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया जबकि पति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती पति की हालत गंभीर बताई जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना, हाथरस के इगलास रोड स्थित माधव बिहार कॉलोनी में हुई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित माधव बिहार कॉलोनी के रहने वाले गोपाल यादव (उम्र 25 वर्ष) पुत्र राजेश यादव पीतल ढलाई का काम करते हैं। उनका अपनी पत्नी रिया (उम्र-22 वर्ष) के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उनकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी। मंगलवार की देर रात को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ी कि दंपति ने आपा खो दिया। उन्होंने घर में रखे किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे दोनों की हालत बिगड़ गई। पति-पत्नी के झगड़े और जहर खाने के बाद तड़पने की आवाजें सुनकर उनके घर पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई।