सीतापुर के बड़े हिस्से को मिली राहत, दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद

सीतापुर में वन विभाग की रणनीति कामयाब हो गई है। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले दिनों गौशाला में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ था। इससे पहले कई जानवरों पर उसने हमला किया था।

Yogesh Yadav सीतापुर वार्ताMon, 29 Sep 2025 05:20 PM
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के संजना क्षेत्र में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने अपनी रणनीति के तहत पिंजरे में कैद कर लिया। इस घटना ने स्थानीय ग्रामीणों को राहत की सांस दी है, जो तेंदुए के हमलों के डर से सहमे हुए थे। जिला वन अधिकारी नवीन खंडेलवाल ने सोमवार को बताया कि बसौली गांव में स्थापित एक गौशाला में 15 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया था। इस तेंदुए ने गौशाला में कई बार पशुओं पर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी।

तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। विभाग की टीम ने गौशाला के पास एक पिंजरे में बकरी को चारे के रूप में बांधकर जाल बिछाया। उनकी यह रणनीति रंग लाई और रविवार देर रात तेंदुआ बकरी के लालच में पिंजरे में फंस गया।

तेंदुए के पिंजरे में फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) बृजेंद्र कुमार पांडे, रेंजर मश्रिखि सिकंदर सिंह, वन दरोगा ऋषभ सिंह तोमर और अन्य कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई थी, जो इस कार्रवाई को उत्सुकता से देख रही थी। वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उसे जंगल में उपयुक्त स्थान पर छोड़ा जा सके।

यह पहली बार नहीं है जब सीतापुर जिले में जंगली जानवरों के कारण दहशत का माहौल बना हो। जिला वन अधिकारी ने बताया कि महोली क्षेत्र के नरनी गांव और आसपास के इलाकों में कठिना नदी के किनारे बाघों का आतंक भी बना हुआ है। कुछ समय पहले एक बाघिन को पिंजरे में कैद किया गया था, लेकिन उसके शावक और अन्य बाघ अभी भी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इन बाघों की मौजूदगी के कारण ग्रामीण रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसान और पशुपालक विशेष रूप से चिंतित हैं, क्योंकि बाघों ने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया है।

वन विभाग की सतर्कता और ग्रामीणों को सलाह

वन विभाग की टीमें क्षेत्र में सतत निगरानी कर रही हैं। विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे रात के समय अकेले जंगल या नदी के किनारे न जाएं और अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। साथ ही, किसी भी जंगली जानवर को देखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि बाघों और तेंदुओं को पकड़ने के लिए और पिंजरे लगाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके।

ग्रामीणों में राहत, लेकिन सतर्कता बरकरार

तेंदुए के पकड़े जाने की खबर से बसौली और आसपास के गांवों में राहत की लहर है, लेकिन महोली क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी के कारण लोग अभी भी सतर्क हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जंगली जानवरों का खतरा पूरी तरह खत्म हो सके।

वन विभाग के इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने न केवल तेंदुए के आतंक को खत्म किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सही रणनीति और त्वरित कार्रवाई से ऐसी समस्याओं का समाधान संभव है। विभाग अब इस बात पर ध्यान दे रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएं।

