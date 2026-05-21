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यूपी के इस जिले में इंस्पेक्टर और दरोगा बड़ी संख्या में इधर से उधर, सिपाहियों के भी तबादले

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के रामपुर में इंस्पेक्टर और दरोगा बड़ी संख्या में इधर से उधर  किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ( एसपी) सोमेंद्र मीना ने निरीक्षक और उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है।

यूपी के इस जिले में इंस्पेक्टर और दरोगा बड़ी संख्या में इधर से उधर, सिपाहियों के भी तबादले

UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बड़ा पुलिस फेरबदल हुआ है। इंस्पेक्टर और दरोगा बड़ी संख्या में इधर से उधर किए गए है। सिपाहियों के भी तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ( एसपी) सोमेंद्र मीना ने निरीक्षक और उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिसमें निरीक्षक नरेशपाल सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी जनसूचना सेल, निरीक्षक संजय कुमार यादव को पुलिस लाइन से निरीक्षक अपराध थाना बिलासपुर,निरीक्षक विनोद कुमार को पुलिस लाइन से साइबर थाना,निरीक्षक गंगासरन को पुलिस लाइन से निरीक्षक अपराध थाना सैफनी भेजा है।

इसके अलावा उपनिरीक्षक में सर्वेश सिंह यादव को पुलिस लाइन से थाना स्वार, सत्यप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से पटवाई, धीरेन्द्र कुमार को पुलिस लाइन से थाना स्वार, विनोद कुमार को पुलिस लाइन से थाना मिलकखानम, हरिशंकर यादव को पुलिस लाइन से थाना अजीमनगर,देवेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना सैफनी,देवपाल सिंह को पुलिस लाइन से थाना पटवाई,चंद्रपाल सिंह को पुलिस लाइन से थाना मिलकखानम,महिला उपनिरीक्षक स्नेहलता को पुलिस लाइन से थाना स्वार,सुरेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना सैफनी,राजकुमार को पुलिस लाइन से थाना बिलासपुर,ज्योति चौधरी को पुलिस लाइन से थाना अजीमनगर,दीपक चौहान को पुलिस लाइन से थाना सैफनी,कपिल कुमार को पुलिस लाइन से थाना पटवाई भेजा गया है।

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सिपाहियों का भी तबादला

सिपाही राजीव कुमार को थाना सिविल लाइन से खजुरिया,गौरव कुमार को थाना सिविल लाइन से सैफनी,गौरव कुमार को पुलिस लाइन से एचएम खजुरिया,पिन्टू कुमार को पुलिस लाइन से एचएम केमरी,दीक्षित को पुलिस लाइन से शिकायत प्रकोष्ट,चालक विनित कुमार को पुलिस लाइन से थाना शहजादनगर,चालक संजीव कुमार को शहजादनगर से पुलिस लाइन,राहुल कुमार को थाना टांडा से पुलिस लाइन और इन्द्रप्रकाश सिंह को मिलकखानम से पुलिस लाइन भेजा गया है। इसके अलावा उपनिरीक्षक सुनील कुमार को थाना शाहबाद से पुलिस लाइन और उपनिरीक्षक टीकाराम चौहान प्रभारी सर्विलांस सैल का रामपुर के बरेली परिक्षेत्र स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किया गया है।

वहीं एक दरोगा लाइन हाजिर, जांच शुरू

वहीं सिविल लाइंस के चर्चित राम-रहीम कोठी प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल के बाद आखिकार दरोगा पर गाज गिर गई। दरोगा गौरव बालियान को एसपी ने लापरवाही करने पर लाइनहाजिर कर दिया है। उधर, एडीजी के आदेश के बाद रामपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्रांतर्गत फ्रेंड्स कालोनी में करोड़ों की राम-रहीम कोठी है। जहां पूर्व में कई बार फायरिंग हो चुकी है, मुकदमें चल रहे है। कोठी निवासी नगमा खान ने आरोप लगाया था कि 11 मई को वह एक मुकदमे की पैरवी के लिए कचहरी आई थी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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