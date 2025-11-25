Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA Ladakhi blogger sharing videos of Aryan Yadav and Tsering Wedding from Saifai Mulayam Akhilesh Family marriage
अखिलेश के भाई आर्यन से सेरिंग की शादी के VIDEO सैफई से लीक कर रहा एक लद्दाखी ब्लॉगर, देखिए

अखिलेश के भाई आर्यन से सेरिंग की शादी के VIDEO सैफई से लीक कर रहा एक लद्दाखी ब्लॉगर, देखिए

संक्षेप:

Aryan Yadav Wedding Videos: मुलायम सिंह के भतीजे आर्यन यादव और लद्दाख की सेरिंग की सैफई में शादी के फोटो अखिलेश समेत परिवार के दूसरे सदस्य शेयर कर ही रहे हैं। लद्दाख से आया एक ब्लॉगर विवाह के वीडियो दनादन छाप रहा है।

Tue, 25 Nov 2025 05:04 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

दिवंगत समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के वृहत परिवार में लद्दाख की सेरिंग बहू बनकर आ गई हैं। मुलायम सिंह के तीसरे नंबर के भाई राजपाल यादव के दूसरे नंबर के बेटे आर्यन यादव की दिल्ली में वकील सेरिंग से सैफई में शादी हो गई है। आर्यन के बड़े भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आर्यन और अंशुल सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। आर्यन की शादी में तीन दिन से सैफई में मुलायम सिंह का पूरा कुनबा जुटा हुआ है। समारोह के फोटो अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के सदस्य शेयर कर रहे हैं। लेकिन, सेरिंग के परिवार के साथ लद्दाख से आया ब्लॉगर तीन दिन से सैफई के सफर से लेकर वहां तिलकऔर हल्दी तक के वीडियो छाप रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Samchog Vlog नाम से यूट्यूब अकाउंट चलाने वाले ब्लॉगर Stanzin Samchog ने 22 नवंबर को सेरिंग के परिवार के साथ दिल्ली से सैफई के सफर को रिकॉर्ड करके डाला है। बस में सवार सेरिंग का परिवार रास्ते भर गाते-नाचते सैफई पहुंचा जहां सांसद धर्मेंद्र यादव समेत मुलायम सिंह के परिवार के बाकी सदस्यों ने कन्या पक्ष के लोगों का स्वागत किया। स्वागत के बाद ब्लॉगर कमरे के अंदर की व्यवस्था भी दिखाता है।

ब्लॉगर स्टैनजिन सैमचोग ने 23 नवंबर को सैफई में आर्यन यादव के तिलक की रस्म और दिन से शाम तक के आयोजनों का दूसरा वीडियो भी छापा है। वीडियो में शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक भक्ति संगीत पेश करते दिख रहे हैं, जिसका आनंद अखिलेश यादव समेत परिवार के सभी सदस्य उठाते नजर आ रहे हैं। तीसरे वीडियो में सैमचोग ने 24 नवंबर के हल्दी समारोह को साझा किया है। तीनों वीडियो आप नीचे बारी-बारी से देख सकते हैं। शादी आज हुई है तो माना जा रहा है कि स्टैनजिन आज का वीडियो कल छापेंगे।

ये भी पढ़ें:अखिलेश के भाई आर्यन-सेरिंग ने लिए सात फेरे, परिवार में जश्न डूबा; देखें तस्वीरे
ये भी पढ़ें:अखिलेश के भाई की 25 को शादी, जश्न में मुलायम परिवार; देखें सैफई में तिलक की फोटो
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Mulayam Singh Yadav Akhilesh Yadav Saifai अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |