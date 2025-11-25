अखिलेश के भाई आर्यन से सेरिंग की शादी के VIDEO सैफई से लीक कर रहा एक लद्दाखी ब्लॉगर, देखिए

संक्षेप: Aryan Yadav Wedding Videos: मुलायम सिंह के भतीजे आर्यन यादव और लद्दाख की सेरिंग की सैफई में शादी के फोटो अखिलेश समेत परिवार के दूसरे सदस्य शेयर कर ही रहे हैं। लद्दाख से आया एक ब्लॉगर विवाह के वीडियो दनादन छाप रहा है।

दिवंगत समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के वृहत परिवार में लद्दाख की सेरिंग बहू बनकर आ गई हैं। मुलायम सिंह के तीसरे नंबर के भाई राजपाल यादव के दूसरे नंबर के बेटे आर्यन यादव की दिल्ली में वकील सेरिंग से सैफई में शादी हो गई है। आर्यन के बड़े भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आर्यन और अंशुल सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। आर्यन की शादी में तीन दिन से सैफई में मुलायम सिंह का पूरा कुनबा जुटा हुआ है। समारोह के फोटो अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के सदस्य शेयर कर रहे हैं। लेकिन, सेरिंग के परिवार के साथ लद्दाख से आया ब्लॉगर तीन दिन से सैफई के सफर से लेकर वहां तिलकऔर हल्दी तक के वीडियो छाप रहा है।

Samchog Vlog नाम से यूट्यूब अकाउंट चलाने वाले ब्लॉगर Stanzin Samchog ने 22 नवंबर को सेरिंग के परिवार के साथ दिल्ली से सैफई के सफर को रिकॉर्ड करके डाला है। बस में सवार सेरिंग का परिवार रास्ते भर गाते-नाचते सैफई पहुंचा जहां सांसद धर्मेंद्र यादव समेत मुलायम सिंह के परिवार के बाकी सदस्यों ने कन्या पक्ष के लोगों का स्वागत किया। स्वागत के बाद ब्लॉगर कमरे के अंदर की व्यवस्था भी दिखाता है।