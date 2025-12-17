Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa knock on the door caused a panic in flat 5 young men caught with a call girl sex racket objectionable items found
पुलिस के पहुंचते ही फ्लैट में मची भगदड़, एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए 5 लड़के; मिला आपत्तिजनक सामान

पुलिस के पहुंचते ही फ्लैट में मची भगदड़, एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए 5 लड़के; मिला आपत्तिजनक सामान

संक्षेप:

मंगलवार देर रात सूचना मिलने पर सीओ तृतीय के नेतृत्व में बारादरी पुलिस और महिला सशक्तिकरण टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे ही वहां दस्तक दी गई अंदर अफरा-तफरी मच गई। लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिर पुलिस भी पूरी तरह सचेत थी।

Dec 17, 2025 02:36 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली के बारादरी इलाके में पुलिस ने डोहरा रोड स्थित महेंद्रनगर कॉलोनी के फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरवाजे पर पुलिस के दस्तक देते ही फ्लैट के अंदर भगदड़ मच गई। फ्लैट के अंदर से भागने की कोशिश की आवाजें आने लगीं। छापेमारी के दौरान अंतत: पुलिस ने एक स्थानीय कॉलगर्ल समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में पांच युवक शामिल हैं, जिनमें से एक आरोपी पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड में भी शामिल रह चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार देर रात सूचना मिलने पर सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में बारादरी पुलिस और महिला सशक्तिकरण टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे ही वहां दस्तक दी गई अंदर अफरा-तफरी मच गई। अंदर मौजूद लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिर पुलिस भी पूरी तरह सचेत थी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बिचपुरी निवासी पीलीभीत बाईपास गोलीकांड में शामिल रहा रोहित ठाकुर, डेलापीर का सोनू, स्टेडियम रोड का बसंत, मिथलापुरी का अभय विक्रम, कांकरटोला का सुधांशु और इज्जतनगर क्षेत्र की रहने वाली कॉलगर्ल शामिल है।

तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद

पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के दौरान फ्लैट से छह मोबाइल, 4100 रुपये और तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार युवती डोहरा रोड पर इशारों से ग्राहकों को बुलाती थी और सौदा तय होने के बाद उन्हें किराये के इसी फ्लैट में लाकर देह व्यापार कराती थी। देह व्यापार का यह धंधा काफी समय से चल रहा था। पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहनता से तहकीकात कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि और कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। सारी बातें सामने आने के बाद सभी संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:UP में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर तगड़ा ऐक्शन, योगी ने संभाला मोर्चा
ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
girl sex racket Sex Racket UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |