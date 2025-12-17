पुलिस के पहुंचते ही फ्लैट में मची भगदड़, एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए 5 लड़के; मिला आपत्तिजनक सामान
यूपी के बरेली के बारादरी इलाके में पुलिस ने डोहरा रोड स्थित महेंद्रनगर कॉलोनी के फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरवाजे पर पुलिस के दस्तक देते ही फ्लैट के अंदर भगदड़ मच गई। फ्लैट के अंदर से भागने की कोशिश की आवाजें आने लगीं। छापेमारी के दौरान अंतत: पुलिस ने एक स्थानीय कॉलगर्ल समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में पांच युवक शामिल हैं, जिनमें से एक आरोपी पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड में भी शामिल रह चुका है।
मंगलवार देर रात सूचना मिलने पर सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में बारादरी पुलिस और महिला सशक्तिकरण टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे ही वहां दस्तक दी गई अंदर अफरा-तफरी मच गई। अंदर मौजूद लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिर पुलिस भी पूरी तरह सचेत थी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बिचपुरी निवासी पीलीभीत बाईपास गोलीकांड में शामिल रहा रोहित ठाकुर, डेलापीर का सोनू, स्टेडियम रोड का बसंत, मिथलापुरी का अभय विक्रम, कांकरटोला का सुधांशु और इज्जतनगर क्षेत्र की रहने वाली कॉलगर्ल शामिल है।
तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद
पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के दौरान फ्लैट से छह मोबाइल, 4100 रुपये और तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार युवती डोहरा रोड पर इशारों से ग्राहकों को बुलाती थी और सौदा तय होने के बाद उन्हें किराये के इसी फ्लैट में लाकर देह व्यापार कराती थी। देह व्यापार का यह धंधा काफी समय से चल रहा था। पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहनता से तहकीकात कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि और कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। सारी बातें सामने आने के बाद सभी संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।