मेडिकल कॉलेज में छात्रा से जूनियर डॉक्टर ने की छेड़खानी, फेल कराने की दी धमकी

छात्रा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही है। 12 जुलाई की रात एक महिला जूनियर डॉक्टर उसे और उसकी एक सहपाठी को पार्टी के बहाने कार से अपने हॉस्टल के कमरे पर ले गई, जहां आरोपी जूनियर डॉक्टर पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने मौका पाकर छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही छात्रा ने विभाग के एक जूनियर डॉक्टर पर छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पहुंचे उसके परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टरों के एक समूह ने मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता ने गुलरिहा थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि उत्पीड़न की वजह से छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है।

महराजगंज जिले की छात्रा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही है। उसका आरोप है कि विभाग का एक जूनियर डॉक्टर पिछले करीब एक महीने से लगातार मोबाइल पर फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। छात्रा का कहना है कि 12 जुलाई की रात विभाग की एक महिला जूनियर डॉक्टर उसे और उसकी एक सहपाठी को पार्टी के बहाने कार से अपने हॉस्टल के कमरे पर ले गई, जहां आरोपी जूनियर डॉक्टर पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने मौका पाकर छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर अपने कमरे पर पहुंची। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार फोन कर परीक्षा में फेल कराने, करियर बर्बाद करने और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने की धमकी देता रहा।

परिजनों से मारपीट की शनिवार शाम करीब चार बजे छात्रा के परिजन विभाग में शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि आरोपी जूनियर डॉक्टर ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और बातचीत के दौरान परिजनों के साथ हाथापाई और मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। छात्रा ने गुलरिहा पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

क्या बोली पुलिस? गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।