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मेडिकल कॉलेज में छात्रा से जूनियर डॉक्टर ने की छेड़खानी, फेल कराने की दी धमकी

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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छात्रा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही है। 12 जुलाई की रात एक महिला जूनियर डॉक्टर उसे और उसकी एक सहपाठी को पार्टी के बहाने कार से अपने हॉस्टल के कमरे पर ले गई, जहां आरोपी जूनियर डॉक्टर पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने मौका पाकर छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की।

a junior doctor molested a medical college student and threatened to fail her
मेडिकल कॉलेज में छात्रा से जूनियर डॉक्टर ने की छेड़खानी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही छात्रा ने विभाग के एक जूनियर डॉक्टर पर छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पहुंचे उसके परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टरों के एक समूह ने मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता ने गुलरिहा थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि उत्पीड़न की वजह से छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है।

महराजगंज जिले की छात्रा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक विभाग में डिप्लोमा कोर्स कर रही है। उसका आरोप है कि विभाग का एक जूनियर डॉक्टर पिछले करीब एक महीने से लगातार मोबाइल पर फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। छात्रा का कहना है कि 12 जुलाई की रात विभाग की एक महिला जूनियर डॉक्टर उसे और उसकी एक सहपाठी को पार्टी के बहाने कार से अपने हॉस्टल के कमरे पर ले गई, जहां आरोपी जूनियर डॉक्टर पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने मौका पाकर छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर अपने कमरे पर पहुंची। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार फोन कर परीक्षा में फेल कराने, करियर बर्बाद करने और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने की धमकी देता रहा।

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परिजनों से मारपीट की

शनिवार शाम करीब चार बजे छात्रा के परिजन विभाग में शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि आरोपी जूनियर डॉक्टर ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और बातचीत के दौरान परिजनों के साथ हाथापाई और मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। छात्रा ने गुलरिहा पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

क्या बोली पुलिस?

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, छह माह की गर्भवती

वहीं गोरखपुर के ही गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को जंगल एकला नंबर दो टोला हतवा निवासी विनय ने पहले प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। किशोरी ने आपबीती अपनी मां को बताई। किशोरी अपनी मां के साथ गुलरिहा थाने पहुंची और युवक के खिलाफ तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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