5 महीने में 22 को फांसी की सजा सुना चुके जज को सताई सुरक्षा की चिंता, गनर बदलने पर भी सवाल
5 महीने में 22 लोगों को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को बिना उनकी सहमति और सूचना के बदल दिया गया।
ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई कर चुके और मुजफ्फरनगर में अपने पांच माह के कार्यकाल के दौरान 22 लोगों को फांसी की सजा सुना चुके विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या- 3 रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को बिना उनकी सहमति और सूचना के बदल दिया गया। इसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
न्यायिक अधिकारी रवि कुमार दिवाकर को शासनादेश एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पत्र के आधार पर उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवासीय गारद एवं सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। उनका कहना है कि चार जुलाई को उनके साथ तैनात गनर कांस्टेबल रविंद्र सिंह ठकुरैला को प्रतिसार निरीक्षक मुजफ्फरनगर उदल सिंह द्वारा बिना किसी कारण बदल दिया गया। न्यायिक अधिकारी ने सवाल उठाया कि सामान्यतः किसी अधिकारी के गनर को उसकी सहमति के बिना नहीं हटाया जाता। उन्होंने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा है कि गनर को बदलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने इसे जानबूझकर सुरक्षा में लापरवाही किए जाने की आशंका से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी स्थिति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
आतंकी साजिश और पूर्व में मिली धमकियों का भी किया उल्लेख
न्यायिक अधिकारी ने पत्र में वर्ष 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ सामने आई कथित साजिश का उल्लेख किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एक आरोपी अदनान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस में मामला दर्ज हुआ था और विवेचना के दौरान ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को धमकी दिए जाने का तथ्य सामने आया था। उन्होंने वर्ष 2022 में वाराणसी में उनके खिलाफ दर्ज धमकी संबंधी मुकदमे का भी जिक्र किया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व में मिली धमकियों और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गनर को बिना सूचना बदला जाना उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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