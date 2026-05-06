पत्नी को मायके भेजकर युवक ने कर डाला कांड, वापस लौटी तो पति की करतूत पर रह गई दंग
पत्नी को मायके भेजकर युवक ने कांड कर डाला।चोरी छिपे दूसरी शादी रचाई और घर में रखा स्त्रीधन, घरेलू सामान लेकर गायब हो गया। पत्नी ने खोजबीन की तो एक रिश्तेदार ने फोटो भेजकर पति की करतूत के विषय में बताया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में नौकरी खोजने की बात कहकर पति ने पत्नी को मायके भेज दिया। इसके बाद कांड कर डाला। इसके बाद चोरी छिपे दूसरी शादी रचाई और घर में रखा स्त्रीधन, घरेलू सामान लेकर गायब हो गया। लोटने के बाद पत्नी ने खोजबीन की तो एक रिश्तेदार ने फोटो भेजकर पति की करतूत के विषय में बताया। सच्चाई जानने के बाद पत्नी दंग रह गई। संपर्क करने पर पति ने ससुरालवालों को फोन कर तलाक के लिए धमकाया। पारा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
मूल रूप से पनकी कानपुर नगर निवासी अनीता गुप्ता ने बताया कि उनकी शादी 12 मई 2005 में आलमनगर निवासी निरंजन गुप्ता से हुई थी। पति डाला गाड़ी चलाते हैं। शादी के कुछ वर्ष बाद ससुराल में रहने के बाद दंपति मुन्नूखेड़ा स्थित आवास विकास कॉलोनी स्थित फ्लैट में रहने लगे। अनीता ने बताया कि बीती 9 दिसंबर 2025 को निरंजन ने काम का हवाला देकर उन्हें मायके भेज दिया और खुद प्रयागराज व वाराणसी में नौकरी तलाशने की बात कही।
निरंजन घर का सारा सामान लेकर मकान खाली कर चला गया
पीड़िता ने बताया कि बीती 3 मार्च 2026 तक फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन होली पर लेने नहीं पहुंचे। इस पर वह 6 मार्च को अपने घर लौटीं तो पड़ोसियों से पता चला कि उनके जाने के कुछ दिन बाद ही निरंजन घर का सारा सामान लेकर मकान खाली कर चला गया है। खोजबीन करने पर उन्हें एक रिश्तेदार के जरिए जानकारी मिली कि निरंजन एक अन्य महिला के साथ रह रहे हैं और उससे दूसरी शादी कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो में उनके पति के साथ फ्लॉवर डेकोरेटर्स एक महिला दिखाई दी, जिसके साथ घर का सामान भी नजर आ रहा था।
पति ने अनीता को कॉल कर शिकायत न करने की धमकी दी
तलाश के दौरान ही निरंजन ने पीड़िता के मायकेवालों को फोन किया। धमकाते हुए तलाक मांगा। बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। साथ ही उनका स्त्रीधन, घरेलू सामान और संयुक्त नाम से खरीदे गए प्लाट की मूल रजिस्ट्री भी निरंजन ले गए। पति ने अनीता को कॉल कर शिकायत न करने की धमकी दी। पारा पुलिस ने अनीता की तहरीर पर निरंजन गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें