काशी में गूंजा हर-हर महादेव, महाशिवरात्रि पर भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, देखें PHOTOS

धार्मिक नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व पर देश-विदेश के कोने-कोने से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य पुष्पवर्षा के साथ अभिनंदन और स्वागत किया गया। रविवार की भोर में मंगला आरती के बाद से ही विश्वनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर के बाहर सड़कों पर दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें लग गईं। शिवमय काशी में हर ओर 'हर हर महादेव' के उद्घोष गूंजा।

बाबा विश्वनाथ को देश-विदेश के विभिन्न मंदिरों से पावन उपहार प्राप्त हुए हैं। विशेष बात यह है कि मलेशिया और श्रीलंका के मंदिरों सहित भारत के अलग-अलग कुल 62 मंदिरों से ये उपहार अब तक पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा एक अद्वितीय और अभिनव आध्यात्मिक पहल का शुभारंभ किया गया है।

महाशिवरात्रि के पर्व पर रविवार को सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की जलाभिषेक के लिए कतारें लगनी शुरू हो गई थी। यहां जिला मुख्यालय में लोग सुबह चार बजे ही मर्णिकर्णिका घाट में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। वहीं इसके अतिरिक्त गोपेश्वर रुद्रेश्वर, ज्ञानसू स्थित नमर्देश्वर मंदिर, जोशियाड़ा में कालेश्वर मंदिर, संग्राली में विमलेश्वर, ज्ञाणजा में ज्ञानेश्वर, नाकुरी में नागेश्वर, पुजारगांव धनारी में सिद्धेश्वर,धनेश्वर, सहित ज्ञानेश्वर, तामेश्वर तथा भटवाड़ी में भाष्करेश्वर महादेव, पुरोला के कमलेश्वर महादेव, चिन्यालीसौड़ भडेश्वर महादेव, बड़कोट के चंद्रेश्वर, नागेश्वर महादेव, आदि आदि शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और अपनी कुशलता की कामना की।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया, 'महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर वाराणसी आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सकारात्मक अनुभव प्रदान करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुव्यवस्थित यातायात तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न संवेदनशील एवं प्रमुख स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।'