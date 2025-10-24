बिरयानी में लेग पीस मांगना पड़ा भारी, होटल मालिक ने युवक को पीट-पीटकर किया अधमरा

संक्षेप: अमरोहा में बिरयानी खाने गए युवक के साथ हैरान कर देने वाली घटना हुई। होटल पर लेग पीस मांगना उसे इतना महंगा पड़ा कि संचालक और उसके साथियों ने पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया। घायल जब इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे वहां से भी लौटा दिया गया।

यूपी के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को होटल पर बिरयानी के साथ लेग पीस की मांग करना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुस्साए होटल संचालक और उसके साथियों ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं घायल युवक को सरकारी अस्पताल में उपचार नहीं मिलने की बात भी कही जा रही है। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य अफसर ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक गुरुवार शाम कैलसा बाईपास मार्ग पर संचालित एक होटल पर बिरयानी खाने गया था। बताया जाता है कि उसने होटल संचालक से बिरयानी के साथ लेग पीस की भी मांग की। इस पर दोनों ओर से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। आरोप है कि होटल संचालक व उसके साथियों ने युवक को पीटकर घायल कर दिया।

इसके बाद पीड़ित युवक जब उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराकर आने की बात कहते हुए टरका दिया। फिलहाल मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। शहर सीएचसी प्रभारी डॉ. उमर फारुख ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार किया है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने मामले में तहरीर मिलने पर जांच व कार्रवाई करने की बात कही है।