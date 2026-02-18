अस्पताल की एक चूक से नौ दिन भटकते रह गए पिता, इकलौते बेटे को जीवित देखना नहीं हुआ नसीब

पिता ने उर्सला जाकर बेटे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पास फोन भी नहीं था। उर्सला के बाद उन्होंने हैलट और कानपुर के कई अन्य अस्पतालों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। उर्सला अस्पताल में नाम ही गलत लिखा था।

यूपी के कानपुर के उर्सला अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक पिता अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार जीवित हालत में देख भी नहीं सका। दरअसल, युवक पिता को किसी दूसरे के नंबर से फोन कर उर्सला में भर्ती हो गया। गुजरात से लौटे पिता अपने बेटे अनुज को उर्सला में उसे तलाशते रहे पर मिला नहीं। क्योंकि यहां उसका नाम अरुण लिख दिया गया था। पिता नौ दिन भटकता रहा और पुलिस ने मंगलवार को पहुंचकर उसकी मौत की जानकारी दी तो कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि बेटे का पहले पता चल जाता तो शायद उसका इलाज सही से हो पाता और जान बच जाती।

पुराना कानपुर निवासी 42 वर्षीय अनुज उर्फ विनीती होटल में वेटर था। परिवार में मां निशा और दो शादीशुदा बहनें स्वाति और प्रियंका हैं। पिता राजेश दीक्षित ने बताया कि छह फरवरी को बेटे ने अनजान नंबर से कॉल कर उर्सला में भर्ती होने की सूचना दी। वह बेटी के घर गुजरात में थे। नौ फरवरी को शहर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उर्सला जाकर बेटे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पास फोन भी नहीं था। बेटे की तलाश में पिता ने उर्सला के बाद हैलट और कानपुर के कई अन्य अस्पतालों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। उर्सला अस्पताल में नाम ही गलत लिखा था। इस वजह से वहां भर्ती होने के बावजूद पिता को उसका पता नहीं चल सका।

नाम नहीं फोटो से की पहचान मंगलवार की सुबह कानपुर की कोहना पुलिस मोहल्ले में अरुण की तलाश करते हुए घर पहुंची। पुलिस ने उर्सला अस्पताल में बेटे की मौत की सूचना दी। उन्होंने बेटे का नाम अरुण नहीं अनुज होने की जानकारी देकर मना कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें फोटो दिखाई तो शव की पहचान बेटे के रूप में की। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होते वक्त लापरवाही से बेटे का नाम अनुज की बजाय अरुण लिख दिया। वह लावारिस की तरह 11 दिन उर्सला में भर्ती रहा और उसकी जान चली गई।