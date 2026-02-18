अस्पताल की एक चूक से नौ दिन भटकते रह गए पिता, इकलौते बेटे को जीवित देखना नहीं हुआ नसीब
पिता ने उर्सला जाकर बेटे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पास फोन भी नहीं था। उर्सला के बाद उन्होंने हैलट और कानपुर के कई अन्य अस्पतालों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। उर्सला अस्पताल में नाम ही गलत लिखा था।
यूपी के कानपुर के उर्सला अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक पिता अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार जीवित हालत में देख भी नहीं सका। दरअसल, युवक पिता को किसी दूसरे के नंबर से फोन कर उर्सला में भर्ती हो गया। गुजरात से लौटे पिता अपने बेटे अनुज को उर्सला में उसे तलाशते रहे पर मिला नहीं। क्योंकि यहां उसका नाम अरुण लिख दिया गया था। पिता नौ दिन भटकता रहा और पुलिस ने मंगलवार को पहुंचकर उसकी मौत की जानकारी दी तो कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि बेटे का पहले पता चल जाता तो शायद उसका इलाज सही से हो पाता और जान बच जाती।
पुराना कानपुर निवासी 42 वर्षीय अनुज उर्फ विनीती होटल में वेटर था। परिवार में मां निशा और दो शादीशुदा बहनें स्वाति और प्रियंका हैं। पिता राजेश दीक्षित ने बताया कि छह फरवरी को बेटे ने अनजान नंबर से कॉल कर उर्सला में भर्ती होने की सूचना दी। वह बेटी के घर गुजरात में थे। नौ फरवरी को शहर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उर्सला जाकर बेटे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पास फोन भी नहीं था। बेटे की तलाश में पिता ने उर्सला के बाद हैलट और कानपुर के कई अन्य अस्पतालों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। उर्सला अस्पताल में नाम ही गलत लिखा था। इस वजह से वहां भर्ती होने के बावजूद पिता को उसका पता नहीं चल सका।
नाम नहीं फोटो से की पहचान
मंगलवार की सुबह कानपुर की कोहना पुलिस मोहल्ले में अरुण की तलाश करते हुए घर पहुंची। पुलिस ने उर्सला अस्पताल में बेटे की मौत की सूचना दी। उन्होंने बेटे का नाम अरुण नहीं अनुज होने की जानकारी देकर मना कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें फोटो दिखाई तो शव की पहचान बेटे के रूप में की। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होते वक्त लापरवाही से बेटे का नाम अनुज की बजाय अरुण लिख दिया। वह लावारिस की तरह 11 दिन उर्सला में भर्ती रहा और उसकी जान चली गई।
मामले की जांच की जाएगी
इस मामले में पूछे जाने पर उर्सला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मरीज छह फरवरी को स्वयं अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसका एनवी वन वार्ड के बेड नंबर 21 में फोड़े का इलाज चल रहा था। उसने स्वयं ही पर्चा बनवाया था। हो सकता है उसने खुद ही अपना नाम गलत लिखवाया हो। फिलहाल मामले की जांच की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें