20 हजार लीटर पानी से नहाते हुए इंदौर जाएगा हिप्पो, 700 किमी का होगा खास सफर

कानपुर जू का दरियाई घोड़ा सतीश एक यादगार यात्रा के साथ अपने नये घर जाने वाला है। दरअसल हिप्पो इंदौर के चिड़ियाघर जाएगा। 700 किमी की लंबी यात्रा में लगातार वह नहाते हुए जाएगा और लगभग 20 हजार लीटर पानी इसमें खर्च होगा।

UP News: कानपुर चिड़ियाघर का दरियाई घोड़ा सतीश जल्द ही एनिमल एक्सचेंज के तहत इंदौर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। हालांकि ये सफर खास होगा। दरअसल, करीब 700 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान उसके शरीर को नम बनाए रखने के लिए लगातार पानी की बौछार की जाएगी, जिसमें लगभग 20 हजार लीटर पानी खर्च होगा।

कानपुर चिड़ियाघर में शेरों के कुनबे में बीते आठ वर्षों से कोई नया सदस्य नहीं जन्मा है। कुनबा बढ़ाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने इंदौर से शेरनी लाने की तैयारी की है। इसी क्रम में चिड़ियाघर प्रशासन कानपुर से हिप्पो सतीश को इंदौर भेजा जाएगा। एनिमल एक्सचेंज की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इंदौर चिड़ियाघर प्रशासन हिप्पो के लिए विशेष पिंजड़ा बनवा रहा है, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से 8 बाई 5 बाई 5.5 फीट का है। पिंजड़े में उठने-बैठने की जगह होगी। ज्यादा बड़ा पिंजड़ा होने से जानवरों के घायल होने का खतर रहता है।

हिप्पो का शरीर नम रखने को पानी के विशेष इंतजाम दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) उभयचर प्रजाति का प्राणि होता है। यह पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। हालांकि, 80 प्रतिशत समय पानी में ही गुजारते हैं। यही वजह है कि चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एनिमल एक्सचेंज परिवहन के लिए बारिश का मौसम चुना है। फिर भी, हिप्पो का शरीर हर समय नम रखने के लिए ट्रक पर पानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रक में 100-100 लीटर क्षमता के दो टैंक रखे होंगे। स्प्रे के जरिए लगातार पानी की बौछार हिप्पो पर की जाएगी। इसके अलावा बीच-बीच में बाल्टी से भी हिप्पो पर पानी डाला जाएगा। कानपुर से इंदौर तक की यात्रा करने में हिप्पो करीब 20 हजार लीटर पानी से नहाता हुआ जाएगा।

कानपुर चिड़ियाघर से इंदौर चिड़ियाघर की दूरी करीब 700 किमी है। इंदौर से शेरनी लाने और कानपुर से हिप्पो ले जाने वाले वाहन के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अधिकतम गति सीमा तय कर रखी है। 60 किमी प्रति घंटा से अधिक गति से ट्रक नहीं जा सकेगा।

कानपुर में दहाड़ेगी इंदौर की शेरनी वीरा हिप्पो सतीश के बदले इंदौर चिड़ियाघर शेरनी वीरा को कानपुर को देगा। युवा शेरनी की उम्र करीब तीन वर्ष है। एशियाई प्रजाति की वीरा इंदौर चिड़ियाघर में ही जन्मी है। कानपुर में बब्बर शेर शंकर की जोड़ीदार बनेगी। वीरा के लिए भी इंदौर चिड़ियाघर प्रशासन ने पिंजड़ा बनाया है। कानपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर शंकर इकलौता नर है। बहन नंदिनी और मां उमा शेरनी हैं। पखवाड़ा भर पहले शेर परिवार के मुखिया बब्बर शेर अजय की मौत हो चुकी है।