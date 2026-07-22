सॉफ्टवेयर से सिर्फ 10 मिनट में लॉक खोला और उड़ा दी स्कार्पियो, हाईटेक गाड़ी चोर गैंग का खुलासा
गोरखपुर पुलिस ने एक हाईटेक गाड़ी चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने खास साफ्टवेयर के जरिए सिर्फ 10 मिनट में लॉक खोलकर स्कार्पियो को चुरा लिया था। अब पुलिस इस गिरोह की गहराई से पड़ताल कर रहती है।
Hi-tech car theft gang : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा नेता और पूर्व पार्षद मंतालाल यादव के भाई की स्कार्पियो चोरी के मामले में पुलिस ने हाईटेक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से महज दस मिनट में स्कार्पियो का लॉक खोल लिया और वाहन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बिहार के गोपालगंज जिले से चोरी की गई स्कार्पियो बरामद कर ली है। अब गिरोह के अन्य सदस्यों, वारदात में इस्तेमाल कार और प्रदेश में वाहन चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा निवासी भाजपा नेता और पूर्व पार्षद मंतालाल यादव के भाई अभयनंदन यादव की स्कार्पियो 11 जुलाई की भोर में उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। सुबह जानकारी होने पर शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि चोर बेहद कम समय में वाहन लेकर फरार हो गए थे। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए शाहपुर पुलिस, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस समेत पांच टीमों का गठन किया गया।
गोरखपुर से लेकर कुशीनगर और बिहार सीमा तक के मार्ग पर लगे करीब दो हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा टोल प्लाजा के रिकॉर्ड, मोबाइल फोन की लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों से मिली सूचनाओं का भी विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोर एक कार से आए थे और स्कार्पियो चोरी करने के बाद भटहट, कुशीनगर होते हुए बिहार की ओर निकल गए। लगातार तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली।
सॉफ्टवेयर से खोला लॉक, मिनटों में गायब हुई स्कार्पियो
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उनके पास ऐसा विशेष इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और उपकरण था, जिसकी मदद से उन्होंने स्कार्पियो का लॉक कुछ ही मिनटों में खोल लिया। लॉक खुलते ही वाहन को स्टार्ट कर वे मौके से निकल गए। पूरी वारदात करीब दस मिनट में अंजाम दे दी गई, जिससे आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने बिहार के गोपालगंज जिले से चोरी की गई स्कार्पियो बरामद कर ली।
गिरोह के नेटवर्क की पड़ताल शुरू
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपितों के पास इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर और उपकरण कहां से आया। साथ ही उस कार की भी तलाश की जा रही है, जिससे आरोपी गोरखपुर आए थे। अधिकारियों को आशंका है कि यह गिरोह पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों में लग्जरी वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपितों के आपराधिक इतिहास, अन्य राज्यों से उनके संबंध और वाहन चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें