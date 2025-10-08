लखनऊ में तेज रफ्तार BMW पलटी, घर के बाहर खड़ी कार में मारी टक्कर, महिला बाल-बाल बची
यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार BMW कार ने घर के बाहर खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बीएमडब्ल्यू अनियंत्रित होकर पलट गई।
लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार ने घर के बाहर खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बीएमडब्ल्यू अनियंत्रित होकर पलट गई, जबकि खड़ी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय घर के मालिक मनोज उप्रेती की मां मनोरमा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल रही थीं, लेकिन गनीमत रही कि वे बाल-बाल बच गईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे की है। कल्याणपुर में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने एक घर के आगे खड़ी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया है। आरोप है कि युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले मनोज उप्रेती की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पीड़ित मनोज उप्रेती ने बताया कि सोमवार सुबह 5 बजे उनकी मां मनोरमा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल ही रही थी, तभी अचानक धमाके जैसी आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। बीएमडब्ल्यू भी पलट गई थी।
अच्छी बात यह रही कि उनकी मां हादसे का शिकार होने से बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। उधर पीड़ित मनोज उप्रेती मामले की शिकायत थाने में की हैं। मनोज उत्प्रेती ने गुडंबा थाने में मंगलवार को तहरीर दी। इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर मिली थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने वापस ले ली। दोनों में कार बनवाने के खर्च को लेकर समझौता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू की रफ्तार काफी तेज दिखाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है।