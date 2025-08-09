a high speed bike caught fire riders burnt to ashes one died and other badly burnt तेज स्पीड बाइक में लग गई आग, सड़क पर धू-धू कर जले सवार; एक की मौत दूसरा बुरी तरह झुलसा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सड़क पर बाइक गिरते ही उसकी पेट्रोल की टंकी खुल गई। बाइक का पेट्रोल सड़क पर फैल गया। वहां आग लग गई। हादसा देख आसपास मौजूद लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। बाइक सवार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी। जबकि राहुल गंभीर रूप से झुलस गया था।

Ajay Singh संवाददाता, लखीपुर खीरीSat, 9 Aug 2025 10:56 AM
Accident in Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक हादसे में तेज स्पीड बाइक में आग लग गई। इससे पहले कि लोग उनको बचा पाते। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी गम्भीर रूप से झुलस गया। उसको आनन फानन जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।

लखीमपुर से सटे गांव सलेमपुर कोन निवासी राहुल शुक्रवार की देर रात अपने एक साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक राहुल का साथी चला रहा था। दोनों जब शहर की ऐरा रोड पर रामापुर गांव के पास पहुंचे। इसी दौरान उनकी बाइक बेकाबू होकर पलट गई।

लोगों का कहना है कि सड़क पर बाइक गिरते ही उसकी पेट्रोल की टंकी खुल गई। बाइक का पेट्रोल सड़क पर फैल गया। वहां आग लग गई। हादसा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। बाइक सवार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी। जबकि राहुल गंभीर रूप से झुलस गया था।

बोल नहीं पा रहा है झुलसा युवक

बाइक में आग से झुलसे युवक को पुलिस ने आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया लेकर। डॉक्टर तत्काल उसके इलाज में जुट गए। लेकिन राहुल की हालत इतनी नाजुक है कि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। आग की वजह से अत्यधिक झुलस जाने के कारण राहुल ठीक से बोल नहीं कर पा रहा है। इसके चलते हादसे में मारे गए युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अपने स्तर पर मारे गए युवक की पहचान करवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है।

