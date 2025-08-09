तेज स्पीड बाइक में लग गई आग, सड़क पर धू-धू कर जले सवार; एक की मौत दूसरा बुरी तरह झुलसा

सड़क पर बाइक गिरते ही उसकी पेट्रोल की टंकी खुल गई। बाइक का पेट्रोल सड़क पर फैल गया। वहां आग लग गई। हादसा देख आसपास मौजूद लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। बाइक सवार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी। जबकि राहुल गंभीर रूप से झुलस गया था।

Accident in Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक हादसे में तेज स्पीड बाइक में आग लग गई। इससे पहले कि लोग उनको बचा पाते। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी गम्भीर रूप से झुलस गया। उसको आनन फानन जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।

लखीमपुर से सटे गांव सलेमपुर कोन निवासी राहुल शुक्रवार की देर रात अपने एक साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक राहुल का साथी चला रहा था। दोनों जब शहर की ऐरा रोड पर रामापुर गांव के पास पहुंचे। इसी दौरान उनकी बाइक बेकाबू होकर पलट गई।

