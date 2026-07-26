रात में अचानक आए हाथियों के झुंड ने रौंद दी फसल, किसानों में दहशत

जब तक हाथी भागे, तब तक फसल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सुबह खेत का मंजर देखकर पीड़ित किसान स्तब्ध रह गए। रात-दिन मेहनत और भारी लागत लगाकर तैयार की गई फसल अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है।

Terror in farmers from herds of elephants: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रात में अचानक जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने करीब तीन एकड़ खेत में खड़ी गन्ने और धान की लहलहाती फसल को रौंद दिया। किसानों में जंगली हाथियों की दहशत फैल गई है। पीड़ित किसानों और ग्रामीणों ने वन विभाग और शासन-प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। अधिकारियों ने किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

घटना, लखीमपुर खीरी के मझगईं वन क्षेत्र से सटे तिकोना फार्म की है। शनिवार की रात यहां जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी उत्पात मचाया। जंगल से भटककर आए हाथियों ने छब्बापुरवा निवासी किसान श्रीप्रकाश मौर्या के खेत में घुसकर लगभग तीन एकड़ में खड़ी गन्ने और धान की लहलहाती फसल को पूरी तरह रौंदकर नष्ट कर दिया।

रात के अंधेरे में हाथियों की तेज चिंघाड़ सुनकर आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने एकजुट होकर शोर मचाया तथा आग और टॉर्च की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा।