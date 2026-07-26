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रात में अचानक आए हाथियों के झुंड ने रौंद दी फसल, किसानों में दहशत

By Ajay Singh
संवाददाता, लखीमपुर खीरी
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जब तक हाथी भागे, तब तक फसल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सुबह खेत का मंजर देखकर पीड़ित किसान स्तब्ध रह गए। रात-दिन मेहनत और भारी लागत लगाकर तैयार की गई फसल अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है।

a herd of elephants came suddenly at night and rounded up crops terrorizing the farmers
रात में अचानक आए हाथियों के झुंड ने रौंद दी फसल, किसानों में दहशत

Terror in farmers from herds of elephants: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रात में अचानक जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने करीब तीन एकड़ खेत में खड़ी गन्ने और धान की लहलहाती फसल को रौंद दिया। किसानों में जंगली हाथियों की दहशत फैल गई है। पीड़ित किसानों और ग्रामीणों ने वन विभाग और शासन-प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। अधिकारियों ने किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

घटना, लखीमपुर खीरी के मझगईं वन क्षेत्र से सटे तिकोना फार्म की है। शनिवार की रात यहां जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी उत्पात मचाया। जंगल से भटककर आए हाथियों ने छब्बापुरवा निवासी किसान श्रीप्रकाश मौर्या के खेत में घुसकर लगभग तीन एकड़ में खड़ी गन्ने और धान की लहलहाती फसल को पूरी तरह रौंदकर नष्ट कर दिया।

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रात के अंधेरे में हाथियों की तेज चिंघाड़ सुनकर आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने एकजुट होकर शोर मचाया तथा आग और टॉर्च की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा।

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हालांकि, जब तक हाथी भागे, तब तक फसल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सुबह खेत का मंजर देखकर पीड़ित किसान श्रीप्रकाश मौर्या स्तब्ध रह गए। उन्होंने बताया कि रात-दिन मेहनत और भारी लागत लगाकर फसल तैयार की थी, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने वन विभाग व शासन-प्रशासन से तत्काल मौका मुआयना कर उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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