लखनऊ में स्वास्थ्य विभागकर्मी पर जानलेवा पर हमला, सिर फोड़ कर किया लहूलुहान

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभागकर्मी पर जानलेवा पर हमला किया है। दरअसल, गाड़ी ने स्वास्थ्य विभागकर्मी रवींद्र शुक्ला की कार में टक्कर मार दी। रवींद्र शुक्ल पीछा करते कार सवार के घर जा पहुंचे। विरोध पर कार सवार ने जानलेवा हमला बोला दिया।

लखनऊ के खरगापुर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सवार ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग कर्मी रवींद्र शुक्ला की कार में टक्कर मार दी। रवींद्र शुक्ल पीछा करते कार सवार के घर जा पहुंचे। विरोध पर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रवींद्र पर जानलेवा हमला कर दिया। रवींद्र का आरोप है कि कार सवार ने वाइपर से प्रहार कर उनका सिर फोड़ दिया। रवींद्र खून से लथपथ हो गए। रवींद्र की तहरीर पर गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी के मुताबिक रवींद्र शुक्ल खरगापुर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह परिवार के साथ कार से जा रहे थे। इस बीच खरगापुर चौकी के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सवार निकला। उसने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद भी उसने अपनी कार नहीं रोकी और भाग निकला।

पीछा करते वह उसके घर पहुंचे। विरोध पर आरोपी कार सवार हमलावर हो गया। वह गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा। आरोप है कि बचाव में वह भागे तो कार सवार ने उनका पीछा किया और वाइपर से सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में रवींद्र का सिर फट गया। इसके बाद कार सवार मौके से भाग निकला। किसी तरह उन्होंने अपने परिचितों को बुलाया और अस्पताल पहुंचे। इसके बाद गोमतीनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी।