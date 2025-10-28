होटल में पुलिस का छापा पड़ते ही अर्द्धनग्न भागी युवती, पहली मंजिल से नीचे गिरकर घायल

संक्षेप: यूपी के आगरा में अपने दोस्त के साथ होटल में मौजूद युवती पुलिस दबिश के दौरान अर्द्धनग्न स्थिति में भागी तो पहली मंजिल से नीचे गिरकर घायल हो गई। युवती के इस तरह गिरकर घायल होने से पुलिसकर्मियों में भी खलबली मच गई। पुलिस ने होटल संचालक सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

यूपी में आगरा के शास्त्रीपुरम (सिकंदरा) में आरवी लोधी कॉम्पलेक्स स्थित होटल दी हैवन की पहली मंजिल से मंगलवार को एक युवती नीचे गिर पड़ी। हादसा पुलिस दबिश के दौरान हुआ। पुलिस को होटल में देह व्यापार की सूचना मिली थी। दबिश के दौरान युवती अर्द्धनग्न ही कमरे से भागी थी। युवती के गिरने से पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। युवती को पास के हॉस्पिटल में भेजा गया। पुलिस ने होटल संचालक सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है। युवती अपने दोस्त के साथ यहां आई थी।

बताया जाता है कि सिकंदरा क्षेत्र में घंटों के हिसाब से युगलों को किराए पर कमरे मिलते हैं। इलाके में दो दर्जन से अधिक होटल हैं। पहले सभी होटल पुलिस से सेटिंग करके चल रहे थे। वर्तमान में होटलों से सेटिंग खत्म हो गई है। पुलिस ने सभी को चेतावनी दी है कि लोकल आईडी पर किसी को कमरा नहीं देंगे। सुबह सिकंदरा पुलिस को सूचना मिली कि होटल दी हैवन में गलत काम शुरू हो गया है।

पुलिस होटल पहुंची तो सायरन की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। शाहगंज क्षेत्र निवासी एक युवती अपने दोस्त के साथ वहां के एक कमरे में थी। पुलिस की दबिश के भय से युवती बाथरूम में छिप गई। उस वक्त वह अर्द्धनग्न अवस्था में थी। बाथरूम से उसने बाहर जाने का प्रयास किया। उसे लगा कि आगे फर्श है और वह वहां से निकल आएगी। जबकि होटल वालों ने उस जगह प्लाई लगा रखी थी। युवती के वजन से प्लाई टूट गई। युवती पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। युवती के गिरते ही अफरा-तफरी मच गई और पुलिस के होश उड़ गए।

इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने कपड़े युवती को पहनाए। इसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने होटल संचालक सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है। दबिश में युवती के गिरने की सूचना तेजी से वायरल हुई। मामला अधिकारियों तक पहुंचा। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडीक को जांच के लिए मौके पर भेजा।

दबिश पर गई पुलिस टीम ने अधिकारियों को बताया कि होटल में देह व्यापार की सूचना मिली थी, इसलिए पुलिस जांच करने गई थी। इस मामले में किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस ने युवती की पहचान गोपनीय रखी है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया तो वो पहुंच गए। युवती जिस युवक के साथ गई थी वह भी शाहगंज क्षेत्र का निवासी है। दोनों ने चार घंटे के लिए कमरा किराए पर लिया था।

लोकल आईडी पर लगाई है रोक सिकंदरा क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक होटल हैं। होटल में पर्यटक कम और प्रेमी युगल ज्यादा आया करते थे। घंटों के हिसाब से कमरे किराए पर मिलते थे। पहले पुलिस की मेहरबानी के चलते सभी होटल गुलजार थे। दिनभर प्रेमी युगलों की भीड़ लगी रहती थी। तीन माह से होटलों पर सख्ती कर दी गई है।