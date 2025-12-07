Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA gunfight broke out during a DJ dance, and an uncle and nephew were found lying on ground pool of blood both dead
डीजे पर डांस के बीच धांय-धांय, फिर जमीन पर खून से लथपथ मिले चाचा-भतीजा, दोनों की मौत

डीजे पर डांस के बीच धांय-धांय, फिर जमीन पर खून से लथपथ मिले चाचा-भतीजा, दोनों की मौत

संक्षेप:

यूपी के एटा में शादी से पहले हो रही भात की रस्म के दौरान डीजे पर डांस में हवाई फायरिंग (हर्ष फायरिंग) ने कोहराम मचा दिया है। बंदूक से निकली गोली चाचा-भतीजा दोनों को लग गई। दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरे तो हड़कंप मच गया। दोनों की अस्पताल में मौत हो गई।

Dec 07, 2025 12:20 pm ISTYogesh Yadav एटा
share Share
Follow Us on

यूपी के एटा में शादी से पहले हो रही भात की रस्म के दौरान डीजे पर डांस में हवाई फायरिंग (हर्ष फायरिंग) ने कोहराम मचा दिया है। बंदूक से निकली गोली चाचा-भतीजा दोनों को लग गई। दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरे तो हड़कंप मच गया। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां दोनों की मौत हो गई है। चाचा भतीजा मैनपुरी से शादी में शामिल होने लिए आए थे। पुलिस फायरिंग करने वाले की तलाश कर रही है। परिवार वाले अब रहे कि उन्हें नहीं मालूम फायरिंग किसने की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नयागांव निवासी सलमान की रविवार को बारात जानी है। शादी से पहले होने वाली भात की रस्म में शामिल होने के लिए रिश्तेदार एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। शनिवार की रात करीब घर के अंदर भात की रस्म हो रही थी। घर के बाहर लगे डीजे पर परिवार और रिश्तेदारी के लोग डांस कर रहे थे। इसी समय बंदूक से फायरिंग हुई। एक के बाद एक तीन गोलियां चलाई गईं। गोली मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के गांव तिमानपुर से आए सोहिल (12) और उसके चाचा शाहरुख (18) को लग गई। गोली लगते ही दोनों चाचा भतीजे खून से लथपथ होकर गिर गए।

ये भी पढ़ें:आधी रात बहू के कमरे से खटर-पटर पर सास ने मचाया शोर,तलाशी में बेड से निकला प्रेमी

दोनों के खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरते ही हड़कंप मच गया। परिजन और रिश्तेदार आननफानन में दोनों को लेकर अलीगंज स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। यहां डाक्टरों ने भतीजे सोहिल को मृत घोषित कर दिया। शाहरुख की हालात गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा पहुंचने पर शाहरुख की भी मौत हो गई।

हर्ष फायरिंग में एक साथ दो लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल कोई भी गोली चलाने वाले का नाम नहीं बता पा रहा है। मारे गए किशोर की हालत देखकर पुलिस के आशंका है कि गोली 12 बोर के हथियार से चलाई गई है। एसपी सिटी श्तेताभ पांडेय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।