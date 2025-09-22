भाई के लिए भाई की पुरानी कब्र की बगल में खोदी कब्र और हो गया गजब, कब्रिस्तान में रात को हंगामा

मरने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि उनकी कब्र भाई के साथ ही हो। वह इस बात पर अड़ गए। इसे लेकर हंगामा हो गया। मुतवल्ली ने इस पर ऐतराज करते हुए पुरानी कब्र के बगल में नई कब्र खोदने से मना कर दिया। उन्हें सलाह दी कि कब्र दूसरी जगह खोद ली जाए।

यूपी के देहलीगेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल कब्रिस्तान में शनिवार रात को उस समय हंगामा हो गया, जब एक व्यक्ति का शव दफनाने के लिए उसके भाई की पुरानी कब्र के पास ही नई कब्र खोद डाली। इसके चलते कब्र से कफन व शव की हड्डियां बाहर निकल आईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में ये हरकत करने वाले पक्ष ने माफी मांगी, जिसके बाद विवाद शांत हुआ।

रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा निवासी एक व्यक्ति का 11 दिन पहले इंतकाल हो गया था। परिजनों ने शव को शाहजमाल कब्रिस्तान में दफना दिया। वहीं, शनिवार को उनके भाई का इंतकाल हो गया। इस पर परिजन उनका शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। बोले कि मरने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि उनकी कब्र भाई के साथ ही हो। वह इस बात पर अड़ गए, जिसे लेकर हंगामा हो गया। मुतवल्ली ने इस पर ऐतराज करते हुए पुरानी कब्र के बगल में नई कब्र खोदने से मना कर दिया। उन्हें सलाह दी गई कि कब्र दूसरी जगह खोद ली जाए, ताकि कोई परेशानी न हो। लेकिन, मृतक के परिजन कुछ देर बाद शहर मुफ्ती की अनुमति का लेटर ले आए।

इसके बाद उन्होंने कब्र खोदकर शव को दफना दिया। वहीं, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कब्र खोदने के दौरान पहले से मौजूद शव की हड्डियां व कफन नजर आ रहा है। बताया जा रहा है ये कब्र सात माह पुरानी थी। इसे लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोग एकत्रित हो गए। पुलिस भी आ गई। बाद में मृतक के परिजनों ने माफी मांगी, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। वहीं, पुरानी कब्र से बाहर निकले हड्डियों व कफन को दूसरी कब्र खुदवाकर दोबारा दफनाया गया। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत के बाद विवाद सुलझा लिया है। मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।