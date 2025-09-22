a grave dug for brother next to his brother old grave a strange incident occurred causing commotion in cemetery at night भाई के लिए भाई की पुरानी कब्र की बगल में खोदी कब्र और हो गया गजब, कब्रिस्तान में रात को हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa grave dug for brother next to his brother old grave a strange incident occurred causing commotion in cemetery at night

भाई के लिए भाई की पुरानी कब्र की बगल में खोदी कब्र और हो गया गजब, कब्रिस्तान में रात को हंगामा

मरने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि उनकी कब्र भाई के साथ ही हो। वह इस बात पर अड़ गए। इसे लेकर हंगामा हो गया। मुतवल्ली ने इस पर ऐतराज करते हुए पुरानी कब्र के बगल में नई कब्र खोदने से मना कर दिया। उन्हें सलाह दी कि कब्र दूसरी जगह खोद ली जाए।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरMon, 22 Sep 2025 05:54 AM
share Share
Follow Us on
भाई के लिए भाई की पुरानी कब्र की बगल में खोदी कब्र और हो गया गजब, कब्रिस्तान में रात को हंगामा

यूपी के देहलीगेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल कब्रिस्तान में शनिवार रात को उस समय हंगामा हो गया, जब एक व्यक्ति का शव दफनाने के लिए उसके भाई की पुरानी कब्र के पास ही नई कब्र खोद डाली। इसके चलते कब्र से कफन व शव की हड्डियां बाहर निकल आईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में ये हरकत करने वाले पक्ष ने माफी मांगी, जिसके बाद विवाद शांत हुआ।

रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा निवासी एक व्यक्ति का 11 दिन पहले इंतकाल हो गया था। परिजनों ने शव को शाहजमाल कब्रिस्तान में दफना दिया। वहीं, शनिवार को उनके भाई का इंतकाल हो गया। इस पर परिजन उनका शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। बोले कि मरने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि उनकी कब्र भाई के साथ ही हो। वह इस बात पर अड़ गए, जिसे लेकर हंगामा हो गया। मुतवल्ली ने इस पर ऐतराज करते हुए पुरानी कब्र के बगल में नई कब्र खोदने से मना कर दिया। उन्हें सलाह दी गई कि कब्र दूसरी जगह खोद ली जाए, ताकि कोई परेशानी न हो। लेकिन, मृतक के परिजन कुछ देर बाद शहर मुफ्ती की अनुमति का लेटर ले आए।

ये भी पढ़ें:UP-बिहार बार्डर के रास्तों पर 48 घंटे में होगा ये काम, सिपाही से CO तक को टास्क

इसके बाद उन्होंने कब्र खोदकर शव को दफना दिया। वहीं, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कब्र खोदने के दौरान पहले से मौजूद शव की हड्डियां व कफन नजर आ रहा है। बताया जा रहा है ये कब्र सात माह पुरानी थी। इसे लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोग एकत्रित हो गए। पुलिस भी आ गई। बाद में मृतक के परिजनों ने माफी मांगी, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। वहीं, पुरानी कब्र से बाहर निकले हड्डियों व कफन को दूसरी कब्र खुदवाकर दोबारा दफनाया गया। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत के बाद विवाद सुलझा लिया है। मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 66 हेडमास्टरों को साढ़े 5 महीने बाद नए सिरे से तैनाती, जारी हुआ ये आदेश

क्या बोले मुतवल्ली

मुतवल्ली मुईन मोनू ने कहा कि ईदगाह के सामने वक्फ कब्रिस्तान की करोड़ों रुपये की संपत्ति पर मुकदमा लड़ रहा हूं। इस कारण कुछ दबंग, असामाजिक तत्व मेरे साथ कोई भी घटना करा सकते हैं। जानबूझकर ये विवाद पैदा किया गया। शहर मुफ्ती को भी सही जानकारी न देकर अनुमति ली गई।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |