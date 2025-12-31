Hindustan Hindi News
राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में आज भव्य आयोजन, राजनाथ-योगी की मौजूदगी में ध्वजारोहण

संक्षेप:

अयोध्या राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 जनवरी को हुई है लेकिन हिंदी तारीख के हिसाब से आज हुई थी। इसे लेकर भव्य समारोह होने जा रहा है।

Dec 31, 2025 08:03 am ISTYogesh Yadav अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता
अयोध्या राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज भव्य आयोजन होने जा रहा है। अंगद टीला परिसर में निर्मित रामकथा पंडाल में आयोजित समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में परकोटे में निर्मित छह मंदिरों में से एक मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा। चार घंटे तक राजनाथ और सीएम योगी की यहां मौजूदगी रहेगी। इस दौरान एयरपोर्ट से राम मंदिर तक सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पांच जोन और दस सेक्टर में मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस अफसर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं।

प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के पांच दिवसीय समारोह में मंगलवार को यज्ञशाला में तत्वकलश, तत्वहोम, कलशाधिवासहोम अनुष्ठान हुए। अनुष्ठान की पूर्णाहुति बुधवार को होगी। राजनाथ सिंह और सीएम योगी यजमान होंगे। सुबह 11 बजे रक्षामंत्री एवं मुख्यमंत्री मंदिर पहुंचकर भगवान की आरती भी उतारेंगे। डेढ़ बजे से प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का अनावरण करने के साथ सभा भी आयोजित की जाएगी।

इस मौके पर भगवान का विविध वनस्पतियों व पंचामृत से महाभिषेक किया जाएगा और फिर श्रृंगार कर राजभोग के साथ मध्याह्न 12 बजे उतारी जाएगी। राजभोग के दौरान रामलला का पट आम श्रद्धालुओं के लिए आधे घंटे बंद रहेगा। उधर इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पूजन में शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। भगवान के महाभिषेक व श्रृंगार के साथ महाआरती का सजीव प्रसारण दूरदर्शन के अलावा राम मंदिर परिसर में लगे एलईडी स्क्रीन पर भी होगा। अपराह्न डेढ़ बजे से प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का अनावरण करने के साथ सभा भी आयोजित की जाएगी। यह सभा अंगद टीला के परिसर में निर्मित रामकथा पंडाल में होगी। इस सभा के कारण रामकथा का समय ढाई बजे के स्थान पर साढ़े तीन बजे कर दिया गया है।

डोरी के सहारे ध्वजारोहण

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन करने के उपरांत ध्वजारोहण भी करेंगे। यह ध्वजारोहण परकोटे में निर्मित छह मंदिरों में से एक मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर किया जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो के परियोजना निदेशक वीके मेहता ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज काफी लंबा-चौड़ा था और शिखर की ऊंचाई भी 190 फिट थी। इसके चलते मैकेनिकल वर्क के जरिए सेना की मदद लेनी पड़ी जबकि परकोटे के सभी मंदिरों में ध्वजारोहण के लिए सामान्य लंबाई-चौड़ाई का ध्वज है और शिखर की ऊंचाई भी राम मंदिर के सापेक्ष आधी है, इसलिए इस ध्वज को डोरी के सहारे एक व्यक्ति खींच सकता है। फिलहाल रक्षामंत्री के प्रोटोकाल में ध्वजारोहण करने वाली सेना की टुकड़ी यहां मौजूद रहेंगी और यही जवान ध्वज को डोरी से बांधेंगे।

संगीत और नृत्य शैली में मंचित हुई रामलीला

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के मंच पर प्रस्तुत रामलीला पारम्परिक मंचन से हटकर विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। दो दिवसीय मंचन के पहले दिन रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को शामिल करते हुए इसका प्रस्तुतिकरण गायन एवं नृत्य शैली में हुआ। अंगद टीला परिसर में बने समारोह मंच पर सोमवार को बेंगलुरु निवासिनी व बोस्टन में पेशे से इंजीनियर डॉ संगीता मनीष ने कुची पुड़ी नृत्य शैली में प्रभु श्रीराम के भूलोक पर अवतरण से लेकर रावण वध एवं श्रीराम राज्याभिषेक तक की मोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। उनकी चपलता, भाव प्रवणता के साथ अलग-अलग प्रसंगों के अनुसार मुद्रा दर्शक टकटकी लगाकर देखते रह गये।

इसी तरह दूसरी प्रस्तुति में डा. मनीषा ने कृष्ण तरंगम के माध्यम से कृष्ण कथा को नृत्य शैली में प्रस्तुत किया और भक्ति की धारा में दर्शकों को बहने पर मजबूर कर दिया। इसी क्रम में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से जुड़ी छात्र-छात्राओं द्वारा रामलीला का मोहक मंचन किया गया। प्रस्तुति का प्रारम्भ डॉ मुरली मनोहर द्वारा परिचय के साथ हुआ। रावण के आतंक से त्रस्त सभी देवताओं ने स्वर्ग लोक में श्रीहरि से निवेदन किया औऱ राम कथा के दृश्य का मंचन शुरू हुआ। विभिन्न दृश्यों में क्रमशः पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राम जन्म एवं नामकरण संस्कार, शिक्षा ग्रहण, ताड़का वध, सीता स्वयंवर एवं परशुराम संवाद, कैकई-मंथरा संवाद, वन गमन, केवट संवाद, कैकई-भरत संवाद, भारत मिलाप, सुर्पणखा प्रसंग, सीता हरण तक जीवंत मंचन हुआ। मंचन का प्रमुख आकर्षण यह रहा कि अलग-अलग प्रसंगों में कलाकार जिस दृश्य को मंचित कर रहे थे, पर्दे पर पीछे वह दृश्य एआई के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा रहा था।