देखो फंदा लगा रहा हूं कहकर सरकारी शिक्षक ने लगा ली फांसी, क्यों की खुदकुशी? पत्नी भी टीचर
बाराबंकी में एक सरकारी शिक्षक ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक की पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शिक्षक ने खुदकुशी क्यों की यह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। शिक्षक ने खुद को कमरे में बंद कर कहा कि देखो फंदा लगा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली।
Government teacher Suicide: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सरकारी शिक्षक ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। सोमवार की सुबह शिक्षक ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर वह बोला कि देखो फंदा लगा रहा हूं। उसकी बात सुनकर चाचा-चाची और मोहल्ले के लोग उसे बचाने को दौड़े। उन्होंने शिक्षक को कमरे के बाहर से समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन शिक्षक ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रस्सी से बनाए फंदे को गले में डाला और उससे झूल गया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गईं। शिक्षक की पत्नी भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं।
बताया जा रहा है कि शिक्षक ने घरेलू कलह से तंग आकर जान दी है। बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर के मोहल्ला धमेड़ी में सोमवार की सुबह हुई इस घटना से कोहराम मच गया। चर्चा है कि घटना से थोड़ी देर पहले शिक्षक वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनका पारा चढ़ गया और गुस्से में आकर उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे पारिवारिक कलह को कारण माना जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला धमेड़ी-दो के रहने वाले सेवानिवृत्त जिला सांख्यिकी अधिकारी बृजकिशोर तिवारी उर्फ घनश्याम वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। उनका घर रामनगर के धमेडी मुहल्ले में भी बना है। उनके इकलौता पुत्र सुभास्कर तिवारी उर्फ आशू (उम्र 32 वर्ष) भंभुआ क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी छाया तिवारी जरवल के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। सोमवार सुबह सुभास्कर रामनगर स्थित अपने घर आया और आवेश में अंदर से दरवाजा बंद कर जोर-जोर से चिल्लाया कि देखो फंदा लगा रहा हूं। उनके चाचा- चाची और मोहल्ले के तमाम लोग दौड़कर वहां पहुंचे। दरवाजा बंद होने के चलते लोगों ने शिक्षक को बाहर से ही समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन शिक्षक ने किसी की बात नहीं सुनी और रस्सी के सहारे लटककर जान दे दी।
घटना के बाद परिवारीजनों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहंच गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शिक्षक को नीचे उतारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गई। सीएचसी के डाक्टरों ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया। पता चला है कि घटना से पहले शिक्षक किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि बातचीत किससे हो रही थी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर शिक्षक ने आत्महत्या की है। फंदा लगाने से पहले उन्होंने घर के किसी सदस्य से बात कर जान देने की बात कही थी। मृतक शिक्षक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। कोतवाल अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें