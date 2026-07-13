देखो फंदा लगा रहा हूं कहकर सरकारी शिक्षक ने लगा ली फांसी, क्यों की खुदकुशी? पत्नी भी टीचर

बाराबंकी में एक सरकारी शिक्षक ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक की पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शिक्षक ने खुदकुशी क्यों की यह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। शिक्षक ने खुद को कमरे में बंद कर कहा कि देखो फंदा लगा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली।

Government teacher Suicide: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सरकारी शिक्षक ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। सोमवार की सुबह शिक्षक ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर वह बोला कि देखो फंदा लगा रहा हूं। उसकी बात सुनकर चाचा-चाची और मोहल्ले के लोग उसे बचाने को दौड़े। उन्होंने शिक्षक को कमरे के बाहर से समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन शिक्षक ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रस्सी से बनाए फंदे को गले में डाला और उससे झूल गया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गईं। शिक्षक की पत्नी भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं।

बताया जा रहा है कि शिक्षक ने घरेलू कलह से तंग आकर जान दी है। बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर के मोहल्ला धमेड़ी में सोमवार की सुबह हुई इस घटना से कोहराम मच गया। चर्चा है कि घटना से थोड़ी देर पहले शिक्षक वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनका पारा चढ़ गया और गुस्से में आकर उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे पारिवारिक कलह को कारण माना जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला धमेड़ी-दो के रहने वाले सेवानिवृत्त जिला सांख्यिकी अधिकारी बृजकिशोर तिवारी उर्फ घनश्याम वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। उनका घर रामनगर के धमेडी मुहल्ले में भी बना है। उनके इकलौता पुत्र सुभास्कर तिवारी उर्फ आशू (उम्र 32 वर्ष) भंभुआ क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी छाया तिवारी जरवल के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। सोमवार सुबह सुभास्कर रामनगर स्थित अपने घर आया और आवेश में अंदर से दरवाजा बंद कर जोर-जोर से चिल्लाया कि देखो फंदा लगा रहा हूं। उनके चाचा- चाची और मोहल्ले के तमाम लोग दौड़कर वहां पहुंचे। दरवाजा बंद होने के चलते लोगों ने शिक्षक को बाहर से ही समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन शिक्षक ने किसी की बात नहीं सुनी और रस्सी के सहारे लटककर जान दे दी।