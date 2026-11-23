अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक शुरू हुई ट्रेन सेवा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध और मिथिला के संबंधों का स्वर्णिम अध्याय बताया। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट के जरिए रेल सेवा के शुभारंभ की रामभक्तों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा के शुभारंभ पर रामभक्तों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अवध और मिथिला के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं 'रोटी-बेटी' के चिरंतन संबंधों में आज एक नवीन स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है।

सीएम योगी ने लिखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह के कर-कमलों से आज प्रभु श्री राम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम और माता जानकी की जन्मस्थली श्री जनकपुर धाम के मध्य सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा। प्रभु श्री राम की कृपा से त्रेतायुग की स्मृतियों को जीवंत करने वाले इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए मुझे श्री अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।

प्रधानमंत्री जी के विजन की ऐतिहासिक पहल मुख्यमंत्री योगी ने विश्वास जताया कि युगों से अक्षुण्ण भारत और नेपाल का यह आत्मीय-सांस्कृतिक संबंध अब आधुनिक रेल संपर्क से और अधिक सुदृढ़ होगा। यह ऐतिहासिक पहल प्रधानमंत्री जी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। इससे दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा सुगम होगी तथा धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध को मिथिला से एकाकार करने वाले इस पावन उपहार के लिए सभी रामभक्तों को हृदय से बधाई दी!

सीधी ट्रेन से धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा सरयू-कमला एक्सप्रेस के संचालन से अयोध्या और जनकपुरधाम के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जबकि जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। दोनों धार्मिक नगरियों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी तक यात्रियों को कई ट्रेनें बदलकर सफर करना पड़ता था। सीधी ट्रेन से समय और धन दोनों की बचत होगी। व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी इस रेल सेवा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीएम मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह दिखाएंगे हरी झंडी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। वहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और ट्रेन को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री, सांसद, नगर विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और बड़ी संख्या में साधु-संतों के शामिल होने की संभावना है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु भी समारोह के साक्षी बनेंगे। स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।