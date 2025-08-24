A girl was dragged into bushes and raped in front of her friend, one caught after eight days, two still absconding दोस्त के सामने ही युवती को झाड़ियों में खींचकर रेप, आठ दिन बाद एक को पकड़ा, दो अब भी फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दोस्त के सामने ही युवती को झाड़ियों में खींचकर रेप, आठ दिन बाद एक को पकड़ा, दो अब भी फरार

प्रयागराज में गंगा पुल पर दोस्त के साथ टहल रही युवती के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को आठ दिन बाद सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समेत दो अब भी फरार हैं।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:14 PM
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फाफामऊ पर बने कर्जन ब्रिज पर दोस्त के साथ टहल रही युवती को झाड़ियों में खीचकर रेप की सनसनीखेज वारदात के आठ दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समेत दो अभी फरार हैं। युवकों ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट की थी और युवती के साथ दरिंदगी की गई थी। फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस की आठ टीमें गठित की थीं।

प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में गंगा नदी पर बने कर्जन पुल पर युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला 16 अगस्त को सामने आया था। युवती अपने एक परिचित दोस्त के साथ कर्जन पुल पर टहलने गई थी। तभी वहां दो युवक पहुंचे। आरोप है कि इनमें से एक ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट की और दूसरे ने युवती को जबरन झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया।

17 अगस्त को युवती ने फाफामऊ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं युवती को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमश्निरेट प्रयागराज ने 8 टीमों का गठन किया और लोकल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच शुरू की।

पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी बरसाती उर्फ अनिल भारतीय का नाम सामने आया। पूछताछ में सामने आया कि वारदात के बाद बरसाती ने ही अपने साथी हिमांशु सरोज और विशाल पटेल को बुलाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु सरोज को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्य आरोपी बरसाती और उसका साथी विशाल पटेल फरार हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि युवती की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराया गया। जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।

