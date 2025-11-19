Hindustan Hindi News
लड़की की बाल पकड़कर सरेराह पिटाई, थप्पड़ मारे और अश्लील हरकत भी की, तीन पर FIR

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में गोमतीनगर इलाके में डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाली युवती को दो दोस्तों ने रास्ते में रोक लिया और बाल पकड़कर सरेराह थप्पड़ों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवकों ने अश्लील हरकत भी की। गोमतीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Wed, 19 Nov 2025 06:11 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में एक युवती के साथ हुई मारपीट और अश्लील हरकत की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि तीन युवकों ने रास्ते में रोककर उसके साथ बदसलूकी की, बाल पकड़कर थप्पड़ मारे और उसका मोबाइल तोड़ दिया। घटना की तहरीर मिलने के बाद गोमतीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक,पीड़ित युवती गोमतीनगर के विशालखंड क्षेत्र की रहने वाली है और पास ही स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्यरत है। युवती ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह वह रोज की तरह ड्यूटी पर जा रही थी। तभी रास्ते में कमता कल्याणी बिहार निवासी श्रीकांत मोदी, उसके दोस्त नीरज मिश्रा और एक अज्ञात युवक ने उसे रोक लिया। युवती का कहना है कि आरोपियों ने पहले उससे तकरार शुरू की और बात बढ़ने पर श्रीकांत ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचा और कई थप्पड़ मार दिए।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान युवकों ने उसके साथ अश्लील हरकत की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया। घटना से घबराई और आहत युवती सीधे गोमतीनगर थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने श्रीकांत मोदी, नीरज मिश्रा और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़, अश्लील हरकत, मोबाइल क्षतिग्रस्त करने और धमकी देने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

गोमतीनगर के इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मामला गंभीर है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना की पुष्टि हो सके और तीसरे अज्ञात आरोपी की पहचान की जा सके।

