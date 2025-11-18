Hindustan Hindi News
a girl student s scream from the teacher s room caused a commotion shameful act was committed against a ninth class stud
शिक्षक के कमरे से छात्रा की चीख सुन मचा हड़कंप, स्कूल में नौवीं की छात्रा से शर्मनाक हरकत

संक्षेप: आरोपी शिक्षक छात्रा को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। 14 नवंबर को वह कक्षा में बैठी थी। तभी वह पहुंचा और किताब लेकर अपने कमरे में बुलाया। छात्रा का आरोप है कि कमरे में इंकलेश छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर भविष्य बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी। एकाएक हिम्मत जुटाकर छात्रा चीख पड़ी। इस पर भाग गया।

Tue, 18 Nov 2025 06:21 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के कमरे से अचानक एक छात्रा के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। छात्रा की चीख सुनकर स्कूल के अन्य शिक्षक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। तब तक आरोपी शिक्षक वहां से भाग गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिक्षक की शर्मनाक हरकत की शिकायत करते हुए छात्रा ने तहरीर दी जिस पर राजधानी की हसनगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मामला राजधानी के बाबूगंज स्थित एक इंटर कॉलेज का है। छात्रा का आरोप है कि उसने शिक्षक द्वारा अपने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ किए जाने का विरोध किया तो शिक्षक ने उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी भी दी। छात्रा की चीख सुनकर अन्य शिक्षक पहुंचे तो वह वहां से भाग गया। इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्रा के मुताबिक शिक्षक इंकलेश उसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। 14 नवंबर को वह कक्षा में बैठी थी। तभी इंकलेश पहुंचा और किताब लेकर अपने कमरे में बुलाया। छात्रा का आरोप है कि कमरे में इंकलेश छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर भविष्य बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी। एकाएक हिम्मत जुटाकर छात्रा चीख पड़ी। इस पर भाग गया।

खुद को बीमार बताकर फरार हुआ

शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करने के बाद हसनगंज पुलिस उसके किराए के मकान पर पहुंची। शिक्षक के घर पर ताला लटका मिला। पुलिस ने मोबाइल पर संपर्क किया तो उसने बीमारी का हवाला देकर शहर से बाहर होने की बात कही। पुलिस टीम आरोपी शिक्षक की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच कर सबूत इक्ट्ठा किए जाएंगे। मामला गंभीर और शर्मनाक है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
