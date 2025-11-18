शिक्षक के कमरे से छात्रा की चीख सुन मचा हड़कंप, स्कूल में नौवीं की छात्रा से शर्मनाक हरकत

संक्षेप: आरोपी शिक्षक छात्रा को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। 14 नवंबर को वह कक्षा में बैठी थी। तभी वह पहुंचा और किताब लेकर अपने कमरे में बुलाया। छात्रा का आरोप है कि कमरे में इंकलेश छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर भविष्य बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी। एकाएक हिम्मत जुटाकर छात्रा चीख पड़ी। इस पर भाग गया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के कमरे से अचानक एक छात्रा के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। छात्रा की चीख सुनकर स्कूल के अन्य शिक्षक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। तब तक आरोपी शिक्षक वहां से भाग गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिक्षक की शर्मनाक हरकत की शिकायत करते हुए छात्रा ने तहरीर दी जिस पर राजधानी की हसनगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मामला राजधानी के बाबूगंज स्थित एक इंटर कॉलेज का है। छात्रा का आरोप है कि उसने शिक्षक द्वारा अपने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ किए जाने का विरोध किया तो शिक्षक ने उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी भी दी। छात्रा की चीख सुनकर अन्य शिक्षक पहुंचे तो वह वहां से भाग गया। इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्रा के मुताबिक शिक्षक इंकलेश उसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। 14 नवंबर को वह कक्षा में बैठी थी। तभी इंकलेश पहुंचा और किताब लेकर अपने कमरे में बुलाया। छात्रा का आरोप है कि कमरे में इंकलेश छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर भविष्य बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी। एकाएक हिम्मत जुटाकर छात्रा चीख पड़ी। इस पर भाग गया।